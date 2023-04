La provincia registra 7.661 casos de dengue

La provincia, a través del Ministerio de Salud, brindó un nuevo reporte semanal de enfermedades transmitidas por mosquitos, dengue y chikungunya, y precisó que a la fecha se registran 7.661 casos, de los cuales 14 requirieron internación, entre ellos dos niños que se encuentran en terapia intensiva en el hospital Alassia de la ciudad de Santa Fe.Al respecto, el secretario de Salud de la provincia, Jorge Prieto, señaló que “la semana pasada habíamos reportado 5.838 casos pero han aumentado significativamente y, en los departamentos más afectados, los contagios se han duplicado”; y precisó que del total “66 son de chikungunya. De modo tal que seguimos trabajando junto a todos los gobiernos locales en operativos territoriales, fundamentalmente en General Obligado, que concentra 4.117 casos”.

“También observamos que se duplicaron en el departamento Rosario, donde hay 1.252 casos, de los cuales 1.179 corresponden a la ciudad, 25 a Granadero Baigorria y 28 a Pérez. En el departamento La Capital se contabilizaron 381 contagios, de los cuales 341 son en la ciudad de Santa Fe, 19 en Santo Tomé, 4 en Recreo y 10 en Rincón. Asimismo, los números en los departamentos San Cristóbal y Castellanos también aumentaron considerablemente”, agregó Jorge Prieto.

Posteriormente, enfatizó que “estas enfermedades llegaron para quedarse” y que “de la prevención que hagamos este año dependerá la evolución de los brotes en el año próximo”.

En este sentido, explicó que “la reproducción del mosquito aedes aegypti hembra es muy, muy rápida. Sus huevos pueden permanecer, por ejemplo, en una plantera en desuso, en muchos objetos en los patios, sin que el frío del invierno los afecte y, ni bien aparecen los primeros días de calor, lluvia y humedad, se hidratan, eclosionan, nacen. Este es el principal desafío que tenemos durante todo el año: dar vuelta esos objetos para que no acumulen agua, limpiarlos con cepillos si no tenemos opción, y aquellos que no sirvan descartarlos”, continuó.

“Mientras tanto, también desde el Estado proseguimos ahora en los operativos de bloqueo de focos de contagio, de prevención, identificación y contención, al tiempo que insistimos en extremar las medidas de cuidado individuales y familiares, fundamentalmente teniendo en cuenta que habrá mucha circulación de personas por Semana Santa”, detalló el funcionario.

Por último, Prieto precisó que “hay 14 personas internadas en la provincia por estas enfermedades, de los cuales algunas están en terapia intensiva, dos de ellas son niños en el hospital Alassia de la ciudad de Santa Fe”.

Distintos síntomas

En tanto, la directora provincial de Epidemiología, Carolina Cudós, diferenció los cuadros de dengue de los de chikungunya, pero advirtió que todos reciben la misma vigilancia y atención por parte del sistema de salud.

“El dengue generalmente se presenta con fiebre acompañada de uno o más de los siguientes síntomas: Dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular; náuseas y vómitos; cansancio intenso; aparición de manchas en la piel; picazón y/o sangrado de nariz y encías. Pero la chikungunya si bien comparte síntomas es notable el dolor articular, un profundo dolor en muchas articulaciones del cuerpo”.

“No obstante, se previenen de la misma manera y por eso debemos incrementar las medidas de cuidado fundamentalmente ahora que se aproxima un fin de semana largo”, concluyó Cudós.

Casos por departamento

>> Departamento General Obligado: 4117 casos confirmados

> 1141 casos en Las Toscas

> 736 casos en Reconquista

> 672 casos en Villa Guillermina

> 365 casos en Avellaneda

> 324 casos en Florencia

> 294 casos en San Antonio de Obligado

> 276 casos en Villa Ocampo

> 115 casos en Villa Ana

> 49 casos en Tacuarendi

> 34 casos en El Rabon

> 22 casos en El Carmen de Avellaneda

> 21 casos en Malabrigo

> 13 casos en Lanteri

> 7 casos en Campo Hardy

> 6 casos en Arroyo Ceibal

> 5 casos en Ingeniero Chanourdie

> 5 casos en Las Garzas

> 5 casos en Los Laureles

> 5 casos en Paraje San Manuel

> 4 Ccsos en El Araza

> 4 casos en Guadalupe Norte

> 4 casos en La Sarita

> 3 casos en Moussy

> 2 casos en Berna

> 2 casos en El Sombrerito

> 1 caso en La Potasa

> 1 caso en La Selva

> 1 caso en Los Lapachos

>> Departamento Rosario: 1252 casos confirmados

> 1179 casos en Rosario

> 25 casos en Granadero Baigorria

> 18 casos en Perez

> 7 casos en Funes

> 5 casos en Villa Gobernador Galvez

> 4 casos en Acebal

> 4 casos en Arroyo Seco

> 4 casos en Ibarlucea

> 2 casos en Alvear

> 1 caso en Alvarez

> 1 caso en Arminda

> 1 caso en Coronel Rodolfo S. Dominguez

> 1 caso en Pueblo Esther

>> Departamento San Cristóbal: 903 casos confirmados

> 854 en Ceres

> 30 en Hersilia

> 9 en San Guillermo

> 3 en Arrufo

> 2 en San Cristobal

> 1 en Ambrosetti

> 1en Colonia Rosa

> 1 en Huanqueros

> 1 en La Rubia

> 1 en Villa Trinidad

>> Departamento Castellanos: 671 casos confirmados

> 633 en Rafaela

> 16 en Sunchales

> 4 en San Antonio

> 4 en San Vicente

> 3 en Bauer y Sigel

> 3 en Frontera

> 2 en Susana

> 1 en Angelica

> 1 en Ataliva

> 1 en Bella Italia

> 1 en Coronel Fraga

> 1 en Humberto Primo

> 1 en Lehmann

>> Departamento La Capital: 381 casos confirmados

> 341 en Santa Fe

> 19 en Santo Tome

> 10 en Recreo

> 4 en San José del Rincón

> 2 en Ángel Gallardo

> 2 en Llambi Campbell

> 1 en Aromos

> 1 en Emilia

> 1 en Sauce Viejo

>> Departamento 9 de Julio: 163 casos confirmados

> 123 en Villa Minetti

> 30 en Tostado

> 3 en San Bernardo

> 2 en Logroño

> 2 en Pozo Borrado

> 1 en Gato Colorado

> 1 en Gregoria Perez de Denis

> 1 en Montefiore

>> Departamento Vera: 47 casos confirmados

> 27 en Vera

> 6 en Los Amores

> 3 en Fortín Olmos

> 3 en Intiyaco

> 3 en Margarita

> 2 en La Gallareta

> 2 en Tartagal

> 1 en Golondrina

>> Departamento San Lorenzo: 34 casos confirmados

> 18 en Roldan

> 4 en Puerto General San Martín

> 3 en Capitán Bermúdez

> 3 en San Lorenzo

> 3 en Timbues

> 1 en Fray Luis Beltran

> 1 en Fuentes

> 1 en Pujato

>> Departamento Caseros: 33 casos confirmados

> 22 en Chabas

> 10 en Casilda

> 1 en Chañar Ladeado

>> Departamento Las Colonias: 19 casos confirmados

> 11 en Esperanza

> 4 en San Carlos Centro

> 1 en Franck

> 1 en Humboldt

> 1 en La Pelada

> 1 en Pilar

>> Departamento San Martín: 14 casos confirmados

> 8 en El Trébol

> 4 en San Jorge

> 1 en Cañada Rosquin

> 1 en San Martín De Las Escobas

>> Departamento San Javier: 9 casos confirmados

> 4 en Alejandra

> 3 en Romang

> 2 en San Javier

>> Departamento Belgrano: 6 casos confirmados

> 3 en Tortugas

> 2 en Las Parejas

> 1 en Las Rosas

>> Departamento General López: 4 casos confirmados

> 2 en Hughes

> 1 en Venado Tuerto

> 1 en Villa Cañas

>> Departamento Constitución: 3 caso confirmado

> 3 en Villa Constitución

>> Departamento Iriondo: 2 casos confirmados

> 1 en Cañada De Gómez

> 1 en Totoras

>> Departamento Garay: 1 caso confirmado

> 1 en Helvecia

>> Departamento San Jerónimo: 1 caso confirmado

> 1 en Barrancas

>> Departamento San Justo: 1 caso confirmado

> 1 en San Justo

Fiebre Chikungunya

Se confirmaron 66 casos de fiebre Chikungunya con residencia en la provincia de Santa Fe y que se distribuyen en las siguientes zonas:

>> Departamento Rosario: 55 casos confirmados

> 54 en Rosario

> 1 en Villa Gobernador Gálvez

>> Departamento La Capital: 10 casos confirmados

> 10 en Santa Fe

>> Departamento San Martín: 1 caso confirmado

> 1 en María Susana