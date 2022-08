Santa Fe: Las comisarías tienen lugar para 122 presos pero hay 326 internos alojados

Las comisarías que se encuentran en el gran Santa Fe (1era. circunscripción) tienen lugar para alojar a un total de 122 presos; sin embargo, al 1 de agosto había 326 internos.

Se trata de una población 167 por ciento mayor a la permitida. Las cifras fueron informadas por la defensora

Provincial Jaquelina Balangione en la Cámara de Diputados en su exposición sobre la situación carcelaria de la provincia de Santa Fe.

"En comisarías, el problema está en lo que es el gran Santa Fe", apuntó la funcionaria judicial.

Precisó que "no repercute en todas igual", y ejemplificó: "En el módulo siete hay 34 (presos) y hay lugar para 16, la seccional 11 tiene en total 43 y hay lugar para 16. La comisaría 13 tiene lugar para nueve y hay 30".

"No debería haber ninguna en esas condiciones", afirmó Balangione y explicó: "En la comisaría puede haber una persona «arrestada», que es la medida de coerción del Estado más corta en tiempo porque está a cargo solamente de la policía, y no necesita la autorización ni del juez, ni del fiscal para arrestar a una persona. Doce horas la puede tener arrestada, luego puede convertirse en una prisión preventiva".

Advirtió que la superpoblación de detenidos en comisarías no implica que se incrementen partidas presupuestarias a dichas dependencias policiales. En ese sentido, comentó: "Si una comisaría tiene lugar para nueve alojados, la partida que le llega es para nueve; nueve colchones, nueve raciones de comida".

"Otro dato llamativo es que muchos espacios no están habilitados para ninguno; o porque no tienen baño o porque no tienen colchones; porque no tienen el espacio. Hay personas presas en lugares no habilitados; el ejemplo más ilustrativo son los dos muertos que hubo hace 15 días en una comisaría. Dos muertos en un lugar donde no había colchones ignífugos, matafuegos", resaltó.

La presentación anual en la Legislatura se enfocó en la violencia institucional. La diferencia de este año es que fue convocada por la Cámara de Diputados, se realiza para ambas cámaras y su foco es el problema de las cárceles, tanto en ámbitos penitenciarios como policiales y en comisarías.

Este informe describe el escenario desde 2017 y hasta diciembre de 2021, es decir el período de gestión de Jaquelina Balangione, la cual adelantó que todo empeoró a pesar de algunas obras. "Sí hacen falta más cárceles, pero no creo que esa sea la solución, lo que hace falta es que nos sentemos a debatir profundamente qué sistema tenemos que tener para que haya mayor respuesta de la sociedad en términos de eficacia", afirmó.

Fuente: UNO Santa Fe