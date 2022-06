La Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario brindará un nuevo concierto

La Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, que depende del Ministerio de Cultura de Santa Fe, presentará el jueves 9 de junio en el Teatro “El Círculo” de la ciudad de Rosario, el quinto concierto de la temporada bajo la dirección del Maestro invitado Nicolás Kapustiansky.

El repertorio incluye el estreno en Argentina de “Entrepuentes” del compositor rosarino Jorge Horst. Además, se interpretarán la Obertura del Festival Académico de Johannes Brahms y la Sinfonía Nr. 3, “Escocesa”, de Félix Mendelssohn.

La cita es a las 21, con entrada gratuita, que deberá retirarse en la boletería del teatro a partir del lunes 6 de junio (máximo dos entradas por persona). El horario de boletería es de 10 a 12:30 y de 16 a 20.

Nicolás Kapustiansky

Nicolás Kapustiansky es director de orquesta cuya formación y carrera profesional lo han llevado por Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Nacido en Buenos Aires, realizó su Licenciatura en Dirección Orquestal en la Universidad Católica Argentina, recibiéndose con honores, y ha estudiado con los maestros Guillermo Scarabino, Carlos Vieu y Santiago Santero.

Luego de su graduación, trabajó como preparador musical y coordinador de la Orquesta Académica del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón (ISATC) entre 2011 y 2017.

Durante el mismo período, trabajó también como asistente en el Taller de Integración Operística del mismo instituto. Durante su tiempo en el ISATC, dirigió tanto a la Orquesta Académica como a sus agrupaciones de cámara en la sala principal del Teatro Colón y en las principales salas de la ciudad de Buenos Aires.

Durante 2013 y 2017 asumió también la coordinación operativa del programa “Orquestas y Coros para la Equidad”, del Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires, programa dedicado a la creación de ensambles musicales para la enseñanza musical en diversas zonas de la ciudad.

En 2017 Kapustiansky profundiza su formación en Estados Unidos en la Illinois State University (ISU), donde recibe su Master en Dirección Orquestal bajo la guía del Maestro Dr. Glenn Block.

Durante su estadía en Estados Unidos, Kapustiansky expande no sólo su experiencia y repertorio sinfónico sino también el operístico. En ISU, dirige las producciones de Gianni Schicchi de Puccini, The Beautiful Bridgroom de Adam Shore, Dido and Eneas de Purcell y Cosi Fan Tutte de Mozart. También participa en el Miami Music Festival como director asistente y cover en la producción de A midsummer night´s dream de B. Britten.

Ha sido invitado a participar como director invitado por diversos organismos musicales entre los que se destacan la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (México) y la Orquesta Filarmónica de Mendoza, entre otras.

Como parte de su formación, fue seleccionado para participar en cursos de Dirección Orquestal con los Mtros. Gianluigi Gelmetti (Accademia Musicale Chigiana – Siena, Italia), Yoav Talmi (Orquesta Académica ISATC), David Effron (Miami Music Festival), Jorge Rotter (Orquesta Sinfónica de la Universidad de Tucumán), Luis Gorelik (Orquesta Sinfónica de Entre Ríos) y Ernest Schelle (Camerata Académica del Teatro Argentino de La Plata).

Actualmente también es docente del Conservatorio Municipal Manuel de Falla de la ciudad de Buenos Aires y Ayudante de Cátedra en el Departamento de Artes Musicales de la Universidad Nacional de las Artes.

Junto con Agustín Tamagno crearon “¿Tanto Ruido Para Nada?”, un podcast de difusión musical que busca repensar las diversas formas en las cuales nos relacionamos con la música en el tiempo y en la actualidad.

Jorge Horst

Jorge Horst es compositor, investigador y docente rosarino de importante prestigio internacional. Nació en 1963, en Rosario, Argentina. Compositor, docente e investigador. Estudió con Francisco Kröpfl, Gerardo Gandini, Carmelo Saitta y Jorge E. Molina.

Participó activamente en diferentes colectivos, encuentros y simposios de compositores realizados en el país y en el exterior (Alemania, Chile, Dinamarca, EEUU, España, México, Suiza). Dictó conferencias, clases y seminarios de grado y de posgrado en instituciones de Argentina (UNR, ISPM y EPM – Rosario, CCEM- San Lorenzo, UNL-Santa Fe, UNLP, UNTREF, CEAMC y CCEBA - Bs.As., etc.), y también en las de otros países (Dinamarca, España, Suiza, Chile). Editó parte de su producción musical y teórica, y su música fue interpretada tanto en la Argentina como en el exterior. Fue distinguido con diversos premios y becas (The Alea III Composition, Fundación Antorchas, Fondo Nacional de las Artes, Premio Municipal CABA, Premios Nacionales, Konex, entre otros).