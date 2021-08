Nahuel Aimar propone el "Municipio en tu mano" y "Municipio a tu servicio"

Aimar nos comenta: “Tenemos que ir hacia una Rafaela inteligente, para simplificarle la vida a los rafaelinos, esto implica que las gestiones municipales puedan hacerse de inicio a fin desde el teléfono celular o PC”, y además puntualizó en esto “no hay blanco o negro, hay grises y ahí esta el proceso de adaptación y aprendizaje, nadie dice que haya que pasar del papel a lo digital de un día para otro”. Es importante destacar que la propuesta tiene una iniciativa en que los vecinos dejen de pedir días laborales o tener que cambiar fechas para hacer trámites que hoy desde la Municipalidad son 100% presenciales. Al respecto Aimar nos decía: “Hoy el vecino no tiene que estar a disposición del estado para hacer los trámites, desde un celular hoy sacamos turnos al banco, hacemos transacciones, nos comunicamos y hasta usamos un programa exitoso como Billetera Santa Fe, tenemos que poner el municipio en la mano de cada rafaelino”

Ante la consulta de que pasa con aquellos que no tienen acceso a un teléfono o a hacer trámites on line nos dijo: “Como decía anteriormente no es o digital o papel, tienen que ser los 2 en simultáneo, al Estado hay que liberarle manos para que se encargue de aquellos vecinos que por ahí tienen dificultades con la tecnología, por ejemplo si el municipio hace 100 trámites presenciales por día y logramos que 40 sean digitales, estamos logrando que esas manos libres se ocupen de otras cosas y de aquellos vecinos con dificultades”.

El precandidato por la lista Vamos Rafaela afirma que el municipio tiene que tener vocación de servicio constante y por eso sostiene en una de sus propuestas: “El municipio a tu Servicio”, en donde los reclamos de los vecinos no queden en la nada. “El vecino tiene que sentir que su reclamo tiene impulso propio, desde la fecha de inicio, quien es el responsable que lo atendió y el plazo aproximado de respuesta, con un número de reclamo para poder hacer seguimiento y control de sus necesidades”. En varias ocasiones vecinos expresan su malestar ante teléfonos que no dan respuestas o promesas de ir que luego se pierden, con este mecanismo se visualiza el reclamo para tener un comprobante del mismo.

Las propuestas del espacio comandado por Juan Senn, a quienes se los ve recorriendo desde hace mucho tiempo la ciudad, tienen una mirada de incluir al vecino en las soluciones propuestas con lo que ellos dicen “muchas de las propuestas surgen de necesidades y reclamos que los vecinos nos expresan en las recorridas”.

