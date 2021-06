Entrá y mirá el video: Una mujer abandonó a su novio en el medio de una ruta al enterarse de que él dejó a su perro porque no era de raza

Una mujer mexicana se enteró de que su novio había abandonado a su perrita Navy solo porque no era de raza. El hombre le había dicho que el animalito se había escapado, pero su mejor amigo no pudo con la culpa y decidió contarle a ella la verdad.

Por ese motivo, la joven decidió vengarse de su pareja y lo llevó hacia una ruta en el medio de la nada para hacerle lo mismo que él le había hecho a su mascota. La mujer fue con el hombre en auto y decidió vendarle los ojos para fingir que le daría una sorpresa. Entonces, comenzó a grabar toda la situación y a darle carteles con frases que relataban lo que había hecho.



"Abandoné al perro de mi novia por no ser de raza, pero mi mejor amigo me delató y se lo confesó a mi novia, y ahora sufriré las consecuencias", se puede leer en los carteles que ella le dio para que sostuviera.



Luego, la mujer se subió al auto y le pidió a su pareja que cuente hasta 15 para luego quitarse la venda. En ese momento ella ya estaba por irse para dejarlo abandonado en el medio de la nada.



"Navy es parte de la familia y eso no se le hace a nadie. Eres un asco de persona, no hay explicación. Lo mismo que sintió Navy lo vas a sentir tú. No vas a explicar nada, me queda muy claro el tipo de persona que eres. Ahora tú vas a vivir lo mismo que vivió Navy", le dijo antes de partir.