Los gastronómicos de Venado Tuerto definieron que este fin de semana largo abrirán sus puertas hasta las 23. El tema es que no tienen un consentimiento total, aunque desde la intendencia no se opusieron sino que deslindaron responsabilidades. Y ante esta situación quien marcó la cancha fue el Ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, al expresar en forma contundente que “si esto se concreta es desobedecer al gobierno provincial. Ni la intendencia venadense ni ninguna otra tienen competencia para otorgar ampliaciones de horarios. Si sucede haremos la actuaciones necesarias desde el Ministerio de Seguridad”.

La decisión de abrir las puertas hasta más allá del horario permitido por decreto del gobernador Omar Perotti (hasta las 19, pudiendo continuar con delivery) fue consensuado entre los casi 40 propietarios del rubro gastronómico que desde el comienzo de la pandemia mantienen contacto directo mediante un grupo de WhatsApp y fue comunicada al Municipio local.

Ante esta acción, el secretario de Desarrollo Productivo y Planeamiento Urbano venadense, Santiago Meardi, reconoció en declaraciones al portal Venado24 que le dieron “el visto bueno a los propietarios de bares y restaurantes de la ciudad para que abran hasta las 23”, aunque aclaró que “es potestad del gobierno de Santa Fe dar los permisos pertinentes”.

“Nosotros no tenemos inconvenientes en que abran, pero les aclaramos que el control sobre el cumplimiento de la restricciones es del Ministerio de Seguridad de la Provincia”, detalló Meardi, quien reconoció que acompañaron a los comerciantes en el petitorio que elevaron en los últimos días al gobierno provincial, pero que no obtuvieron respuestas.

Sí las dio hoy el Ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, que en diálogo con Radio2, mostró su descontento por la situación. “El municipio no tiene competencia para otorgar ampliaciones de horarios, sí los puede restringir, no ampliar. Haremos la actuaciones necesarias desde el Ministerio de Seguridad para que esto no ocurra”.

En sus declaraciones, Corach remarcó que “si es así estarán desobedeciendo. El gobierno de la provincia hace un gran esfuerzo, como lo mismo sucede con las localidades santafesinas y no estamos encontrando eco en Venado Tuerto y en su intendente (en referencia a Leonel Chiarella)”.

“Esto se repite, porque ya sucedió algo similar a principios de este mes y le envié una nota al respecto cuando pedían por la reapertura de actividades deportivas, que bien se aplica a la situación actual con los gastronómicos”, dijo el Ministro, quien agregó: “Le pido que demuestre la misma empatía que tiene con ellos y que se ponga en el lugar de los enfermeros, de los médicos, de los que perdieron seres queridos con este Covid”.

Y para reforzar sus conceptos esgrimió: “Justo lo hacen en este momento tan crítico de la pandemia y en una ciudad como Venado Tuerto que hoy tiene el 100% de camas ocupadas, como sucedía el 3 de junio cuando le envié aquella nota. Hoy de cada 7 pacientes que se internan en Venado, son 5 de ahí mismo y tienen una ocupación de 22 camas críticas”.

A todo esto, el jueves los representantes gastronómicos se reunieron con el secretario de Comercio Interior de la Provincia, Juan Marcos Aviano (estuvo en Venado Tuerto) y tampoco habían tenido una respuesta favorable.

Realizaron un proyecto en el que "a través de una app se pida la reserva al local y desde ahí el cliente reciba un código QR que le autorice a desplazarse, exhibiéndolo ante la autoridad policial que lo requiera. Y planteamos algo progresivo, de domingo a jueves poder trabajar hasta las 20 y los fines de semana hasta las 23, para ir cada 15 días avanzando un paso más con los permisos”, indicó Maycon Otero, propietario del establecimiento venadense Shut Up.

Fuente: LaCapital