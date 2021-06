“Hola, ¿cómo andás? ¿Vos te vacunaste ya? Te aviso porque en Resistencia están vacunando solo con el DNI, yo fui y me vacuné sin problemas, me pusieron la de AstraZeneca, no tenía turno y no tengo nada de todas esas cosas que dicen que hay declarar para vacunarse. Les estoy avisando a mis amigos para que aprovechen”.

El mensaje por teléfono recibido por el cronista que firma esta nota de parte de un amigo que transita sus 50 años viviendo en una ciudad de la región norte de Santa Fe tuvo mucho de sorpresa, naturalmente, pero a la postre nada de exclusividad, ya que por estos días “avisos” de ese tenor se multiplicaron en la región norte de la provincia, una zona con mayor demora en la campaña santafesina de vacunación.

Sin embargo, el mensaje sirvió para confirmar lo que, desde hace semanas, circula como un fuerte e insistente rumor: en la capital de la provincia vecina, los santafesinos son vacunados sin turno, sin declaración jurada de comorbilidades, en forma gratuita, solo con la presentación del documento nacional de identidad.

Explicación oficial



Ante tamaña novedad, El Litoral consultó al jefe del departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Chaco. El Dr. Daniel Antúnez respondió, primeramente, que “lo que nosotros notamos entre las provincias fronterizas con el Chaco que es gente que trabaja en esta provincia. O sea, es gente que trabaja en Chaco, que justifica que trabaja acá y hay que vacunarlos porque se mueven en Chaco”.

El funcionario explicó a continuación que “después, también, otro grupo es el de los camioneros. Nosotros vacunamos camioneros, porque los incluimos como grupo estratégico. Choferes de colectivo, camioneros, se mueven y las empresas están acá. La única justificación que tenían que acreditar era que las empresas en las que trabajan eran de acá, del Chaco, que tenían base en Chaco”.

Mucha demanda



-Es llamativo que mientras no abundan vacunas ustedes abran la vacunación para personas de otras provincias -inquirió este medio. El Dr. Antúnez alegó que “al abrir nosotros el grupo etario, desde el nivel central, exigimos que se controle DNI y domicilio, ahora el control de todo no podés tener. ¿Cuál es el problema cuando vos abrís el grupo etario? Que la demanda es mucha. Acá, por centro vacunatorio, vacunás mil personas por día. Nosotros hacemos entre ocho mil y nueve mil dosis solo en Resistencia nomás. Si a eso se le suma que tenés que controlar DNI por DNI seguramente que alguien se filtra”.

El profesional aseguró a continuación que la directiva es controlar domicilio para que no se vacune gente que sea de afuera de la provincia. “Vas controlando, pero por ahí pasa alguno”, admitió.

Enseguida, concedió que “también eso nos dimos cuenta al principio cuando empezamos a trabajar de esta manera con DNI con los correntinos. Porque tenemos un problema: hay un gran porcentaje de correntinos que trabajan acá, tanto de los ministerios de Salud y Educación. Pero sí, exigimos control de documento y domicilio, aunque se puede escapar”.

Justificación por trabajo



Con respecto a la requisitoria de que hay gente de Santa Fe que fue inoculada que no presentaba enfermedades consideradas de riesgo, el titular de Inmunizaciones sostuvo que “si justificó que trabaja o que hace algún servicio en Chaco, ingresó y la vacunaron. Hay trece centros vacunatorios en el gran Resistencia, todos extra hospitalarios, ninguno hospitalario. La campaña de Covid se lleva toda fuera de los hospitales”.

Acerca de la manera en que deberán proceder los vacunados santafesinos para acceder a la segunda dosis, el médico estimó: “Seguramente recibirán acá o recibirán en Santa Fe, yo no creo que haya inconvenientes siendo la misma vacuna. Salen de los vacunatorios con el carnet que luego tienen que presentar para recibir la segunda dosis”, y donde queda acreditada la aplicación del primer componente.

Por último, confirmó que “en este momento estamos aplicando AstraZeneca, tenemos la misma modalidad de todo el país, las mismas vacunas que llegan en proporción, el mismo tipo de vacuna que llegan a todas las provincias nos llegan a nosotros”.

-¿Cómo evalúa el avance de la campaña de vacunación?

-Estamos muy conformes con el avance de la campaña de vacunación, nuestro objetivo era llegar a junio con 500 mil dosis aplicadas, y estamos en 488.800 dosis, creemos que para este fin de semana llegamos al número previsto y durante este mes los vamos a superar.

-Están dentro del objetivo buscado...



-Ese era el objetivo planteado, obviamente pensando cómo se había planificado originalmente y con la cantidad de dosis que luego entró al país, no es lo ideal. Nosotros para junio teníamos que tener el 75 por ciento de la población en todo el país según aquellas estimaciones de diciembre, pero no fue así, es difícil conseguir la vacuna, hubo problemas en la producción, en la entrega. Ahora que empezaron a ingresar estamos muy conformes con la vacunación en el Chaco, no solo en Resistencia, sino en toda la provincia.

-¿Decrece el nivel de casos en la provincia?

-No es mi área, pero puedo decir que estamos complicados, de todos modos, se ve una tendencia a la baja en el gran Resistencia y en Sáenz Peña, que son las dos ciudades más grandes y donde más va

