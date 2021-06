Restricciones: A la espera del DNU nacional para definir cómo seguir con las actividades

En medio de un contexto sanitario crítico, que ayer tuvo en Rosario el 100% de camas de terapia ocupadas en el sector público y el 93 en el privado, el gobierno provincial espera hoy el decreto presidencial para definir la nueva etapa de restricciones. Hay sectores como el de los gimnasios y shoppings que presionan para abrir, algo que no cae muy bien entre los expertos que asesoran al gobernador, que recomiendan prorrogar las restricciones 15 días.

“Estamos esperando que defina Nación, si hay un DNU con restricciones fuertes a partir del fin de semana vamos a tener que adherir”, justificó el ministro de Trabajo santafesino, Juan Manuel Pusineri.

“Evaluamos extender las restricciones vigentes y posibilitar a la gastronomía y comercios mayor apertura para este fin de semana. En cuanto al resto, hay un planteo del sector sanitario que desalienta el tema gimnasios”, indicó el funcionario.

La estimación es una vuelta a recibir comensales, con protocolos y aforos pero hasta las 23, al menos sábados y domingos.

Hasta anoche, algo era inapelable. “Es seguro que la prohibición circulatoria de 19 a 6 se va a mantener en la semana porque es la que más resultados ha dado”, dijo Pusineri.

La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, indicó que le pidieron a la provincia que abra los shoppings, gimnasios y deportes individuales. También solicitaron ampliar el horario de los bares y restaurantes.

Son muchas las actividades que pugnan por abrir: inmobiliarias, profesiones liberales, natatorios que trabajan con pacientes que realizan tratamientos o rehabilitaciones, y en especial los cuatro shoppings habilitados en la provincia, de cara a una fecha clave: el Día del Padre.

“Podría ser tipo modelo galerías, con la compra en puerta, sin probadores y con protocolos, donde la gente camine, llegue al lugar, haga su compra y se retire”, apuntó un secretario del área de Comercio.

En tanto, desde la cámara que agrupa a los gimnasios, Luciano Göttig se mostró optimista en que puedan abrir. “Falta el visto bueno del gobernador. Hay voluntad de mantener el aforo del 30 por ciento, en el horario de 7 a 20 con protocolo.

Por su parte, la subsecretaria de Salud municipal, Silvia Marmiroli, adelantó anoche algunos datos epidemiológicos de los últimos 14 días en Rosario. La semana que comenzó el 16 de mayo fue la más álgida: 8.653 casos que luego fueron descendiendo hasta la semana del 23 de mayo y luego otro descenso en la semana del 30 de mayo. “Primero fue un descenso del 13,8, luego otro de 13,4 hasta llegar a un global del 25 por ciento en estas semanas”, indicó Marmiroli.

En cuanto a las variables que mide Nación hay que destacar que el índice Rt se ubicó desde el miércoles por debajo de 1 y una baja de la razón de casos. Sin embargo el estrés sanitario es elevado. La ocupación de camas en el sector privado está por arriba del 90 por ciento y en el público en lo que hace al sector crítico ayer estaba en el 100 por ciento.

“Tenemos un descenso de casos que es algo alentador, pero la demanda es alta y si bien no hubo ningún paciente sin dejar de atenderse y no hubo colapso, está muy exigida”, dijo la funcionaria. Sin embargo los indicadores que mide Nación para clasificar las regiones y su estado sanitario ubican a la ciudad en una situación compleja. Si el máximo del índice de 500 cada 100 mil habitantes, se registraron 1.218. El porcentaje de ocupación de camas debería estar en menos de 80 y está entre el 99 y 100 por ciento. Sí, en cambio disminuyó la positividad en los testeos: bajó del 50 al 38 por ciento. “Tenemos mucha expectativa con la continuidad de la vacunación y el efecto de la disminución de la movilidad para sostener una tensión del sistema, que sea soportable. Tenemos que ser cautos y seguir con medidas. No podemos estar en normalidad en pandemia”, destacó Marmiroli. Hasta ayer se habían vacunado 312.600 rosarinos, lo que representa un 41 por ciento de la población mayor de 18 años de edad y al 99 por ciento de los mayores de 60.

Los comercios piden ampliar horario por el Día del Padre

La Asociación Empresaria de Rosario, junto con la Federación de Centros Comerciales Abiertos de Rosario, se reunió ayer con la Secretaría de Producción Municipal e hizo una serie de pedidos para el sector comercial.

En primer lugar, la entidad gremial solicitó poder extender “como mínimo una hora” el horario de cierre la semana próxima, en la previa al Día del Padre -el próximo 20 de junio-, con el objetivo de “dar mayor posibilidad de venta y también contemplando, que al ampliar el horario la concurrencia queda más espaciada y se evitan amontonamientos”.

La Empresaria, en tal sentido, destacó además que para los centros comerciales barriales se solicitó tener la misma cantidad de horas de trabajo, pero permitir el horario cortado dado para los usos y costumbres de la clientela.

También expresaron que, si bien no representan a las grandes superficies comerciales, algunos asociados tienen locales allí, y entienden que para ser equitativos debieran poder abrir sus negocios.

Analizan la vuelta a la presencialidad en las escuelas

A días del vencimiento del decreto vigente y a la espera de nuevas restricciones, el Consejo Federal de Educación volvió a reunirse para evaluar las posibilidades de retorno de la presencialidad.

Según señalaron desde el Ministerio de Educación de la provincia, la decisión de que los alumnos vuelvan a las escuelas se tomarán después de analizar los indicadores sanitarios.

Hoy vence el decreto nacional y su réplica provincial que fijan las medidas de convivencia dispuestas para toda Santa Fe con el objetivo de disminuir los contagios. Y si bien las medidas mostraron ser efectivas para amesetar los casos, el número de infecciones diarias continúa elevado y el sistema de salud exigido.

Fuentes del Ministerio de Educación santafesino indicaron que esperarán al encuentro de evaluación sanitaria previsto para hoy, antes de decidir sobre la presencialidad. La provincia suspendió las clases en el departamento Rosario y San Lorenzo el pasado 3 de mayo. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, planteó que “si mejoramos factores epidemiológicos, recuperaremos la presencialidad”.

Fuente: Diario La Capital