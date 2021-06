En la Región hay preocupación por las medidas del Ministerio de Educación

En la localidad de Sunchales, en la última sesión ordinaria el Cuerpo Legislativo local dio curo favorable a una minuta de comunicación en la que se pon de relieve la preocupación por medidas adoptadas por el Ministerio de Educación de la Provincia, desde el área prensa se difundieron mayores precisiones al respecto, a través de un parte de prensa que se reproduce seguidamente.

El proyecto de Minuta de Comunicación aprobado fue presentado por las concejales Luciana Paredes, Andrea Ochat y María José Ferrero y en su texto también expresa “la falta de estrategias y planes de contingencia para garantizar los derechos de educación de las infancias y adolescencias en esta etapa, de manera virtual o a distancia, que vulnera lo establecido por nuestra Constitución Nacional y produce daños irreparables”.

Al mismo tiempo se señalan en la Minuta “las constantes modificaciones de las decisiones que provocan incertidumbre, confusión y agotamiento en familias y docentes. Por lo que además, este Concejo solicita, se lleven a cabo acciones planificadas e integrales que generen las condiciones necesarias para evitar que todos los sectores afectados sigan padeciendo nuevas medidas puramente de contingencia”.

En relación a la misma temática, el Cuerpo Legislativo aprobó un segundo pedido, iniciativa también presentada por las concejales Paredes, Ochat y Ferrero, solicitando “al Gobernador de la provincia, Omar Perotti, y a la ministra de Educación, Adriana Cantero, que consideren en forma urgente la vuelta a la educación presencial en las escuelas rurales de la provincia de Santa Fe”.



Fundamentos

“En tan solo 48 horas los discursos oficiales no hicieron más que confundir a una población ya desconcertada y preocupada por el contexto que estamos atravesando. Justificar la suspensión de clases por la falta de conectividad de la mayoría de los santafesinos no hace más que reforzar la falta de compromiso que se ha tenido desde los ámbitos oficiales con la educación y la adaptación de la tecnología como facilitador de la enseñanza en los nuevos contextos. Luego de más de un año de aislamiento, no se ha construido ningún plan para evitar que la salud, la educación y el comercio vuelvan a estar en la misma situación que al inicio de esta pandemia”, se expresa en los fundamentos del primer proyecto aprobado.

“Estamos visibilizando una preocupación grandísima de todas las familias, docentes, sobre la educación de niñas, niños y adolescentes. Este Gobierno demuestra que no tiene un plan, no hay un norte, no hay una estrategia. Hay muchas estadísticas sobre el abandono del año pasado de la educación. Los métodos abordados para llegar a sus casas son insuficientes, son desiguales, ya que no todos tienen acceso a dispositivos, a internet, no solo para las familias, sino también para los docentes que muchas veces no tienen los recursos suficientes. Y esto no quiere decir que cuestionemos la necesidad de tomar medidas de cuidado en el marco de la pandemia, con el aumento del índice de contagios”, afirmó la concejal Luciana Paredes.

Por su parte, la concejal Andrea Ochat hizo referencia a la incertidumbre generada frente a las medidas tomadas, “las cuales generan mucho malestar en las escuelas. El sábado por la mañana los padres trataban de comunicarse con los docentes, los directivos tratando de acompañar a sus escuelas para poder cumplir con los mandatos del Ministerio recibidos pocas horas antes. Y además de todo pensar en dar clases, con sus propios recursos, llegar a los niños con diferentes herramientas. Pedimos medidas claras. Así se genera más malestar y las políticas que se llevan adelante no garantizan los derechos de todos. Medidas claras y un plan de acción”.

Además se sumaron las expresiones de la concejal María José Ferrero, quien afirmó que “esto acentúa las diferencia en las posibilidades de acceder a la educación. Quienes tenemos contacto con niños de otras escuelas, cada vez hay más diferencias, cada vez generamos una brecha mayor. En el 2020 no se generó un plan educativo y lamentamos mucho que esto suceda”.

Pedido por la educación presencial en las escuelas rurales

En cuanto a los argumentos brindados por el pedido de la vuelta a clases presenciales en las escuelas rurales, se hizo referencia a que las mismas, entre otras cosas, “favorecen la integración social y brindan oportunidades de progreso a quienes residen en regiones alejadas. De no existir estas escuelas, las familias deberían mudarse a ciudades o los pequeños no podrían asistir a clases”.

“Es importante mencionar que muchas veces las escuelas rurales tienen dificultades para cumplir con su objetivo de formación. Los problemas de infraestructura, la falta de maestros y la inasistencia del alumnado por cuestiones climáticas o trabajos estacionales son algunos factores que deben enfrentarse. No se conoce la realidad de cada distrito, la cantidad de alumnos, los medios para llegar a la escuela. Las medidas están pensadas en las grandes ciudades, nada más distante de lo que ocurre en las escuelas rurales”, concluyó la concejal Ferrero.

Además, en último lugar, sumó su declaración la concejal María Alejandra Bugnon de Porporatto, al afirmar que “la educación rural no es una fuente de contagio. Donde no hay conectividad, alejados de los centros urbanos y donde los niños necesitan no solo la educación sino además un plato de comida o la taza de leche”.