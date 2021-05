Heller: "Tevez perdió su esencia, pero tendrá que terminar pagando"

El diputado nacional oficialista Carlos Heller afirmó que el futbolista Carlos Tevez "ha perdido mucho de lo que fue su esencia y perdió la oportunidad de tener una actitud solidaria", al negarse a pagar el aporte solidario de los grandes patrimonios, pero estimó que "habrá resoluciones judiciales y terminará pagando".

"Carlos Tevez ha perdido mucho de lo que fue su esencia. Lo lamento por él. En definitiva, que quiera o no pagar no va a determinar si va a pagar o no, porque se lo intimará y seguramente habrá resoluciones judiciales, y tendrá que terminar pagando", advirtió Heller en declaraciones a Somos Radio AM 530.

Heller (Frente de Todos), presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, dijo que el delantero de Boca Juniors "perdió la oportunidad de tener una actitud solidaria pagando un aporte que no lo hubiera afectado, ni le hubiera cambiado nada".

Carlos Tevez se negó a pagar el aporte solidario de los grandes patrimonios



"Me animo a pensar que su decisión tiene que ver con un contenido militante, por su vínculo con (el expresidente Mauricio) Macri y con todo lo que el macrismo representa, y que por eso lo lleva a actuar de esta manera", sentenció.

El legislador recordó que "es un aporte obligatorio. Por lo tanto el que no cumple con las obligaciones fiscales tendrá un tema con la AFIP y eventualmente con la justicia".

"Nosotros estimábamos que este aporte iba a alcanzar aproximadamente a 12 mil personas. Diez mil ya pagaron y ahora la AFIP ha intimado a más de 2 mil personas que son las que no quieren pagar", amplió.

Y sostuvo que "a esa intimación habrá una cantidad que responderá positivamente. Habrá otra cantidad que lo judicializará y ese tema lo resolverá la justicia".

Fuente: Telam