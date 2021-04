19 casos positivos Covid-19 se registraron este viernes y se detectó el primer caso de la cepa de Manaos en Rafaela

La ciudad de Rafaela confirmó, en las últimas horas, su primer caso de una persona infectada con la cepa de Manos y encendió todas las alarmas, ante la preocupación por la carga que pueda generar en el sistema sanitario local la diseminación de la peligrosa variante.

Esta tarde, la Ministra de Salud de la Provincia Sonia Martorano, había adelantado a medios de la capital, que estudios practicados por investigadores del CONICET habían confirmado la presencia de infectados con el virus cuya “secuenciación genética” es compatible con las variantes de Manaos y el Reino Unido.

Se trata de dos pacientes de Rafaela (Manaos) y Santa Fe (Reino Unido). El primero de ellos no presentaba antecedente de viaje, informó Martorano, por lo que "se están haciendo las investigaciones pertinentes". En tanto, el paciente de la ciudad de Santa Fe "tiene contacto con viajeros". Ambos se encuentran aislados al igual que todos sus contactos, según afirmó la funcionaria.



Ahora, Rafaela Noticias pudo confirmar con altas fuentes sanitarias que el paciente local se trata de una mujer de 64 años, que residiría en barrio Villa Dominga. Actualmente, se encuentra internada en el Hospital “Jaime Ferré”, siendo monitoreada por los equipos de salud.

De acuerdo a la información que maneja éste portal, el tratamiento que debe seguir la mujer es el mismo que para todas las personas infectadas, en tanto que, por éstas horas, las autoridades se encuentran tratando de establecer los contactos de la paciente a través de la realización de test PCR.



Si bien todavía no hay una voz oficial al respecto, Rafaela Noticias dialogó informalmente con varios funcionarios, quienes aseguraron que, de no poder establecer los nexos epidemioloÇÄžicos, se estaría frente a una circulación comunitaria de la peligrosa variante brasileña en la cuidad, por lo que no se descartarían medidas en consonancia.



Cabe recordar que la variante 501Y.V3 conocida popularmente como la cepa de Manaos por haberse registrado en esa ciudad brasileña, tiene la capacidad de reinfectar a quienes ya fueron víctimas de Covid-19 y posee un poder duplicado de contagio.

Rafaela suma otros 19 casos de Covid



En tanto, en el último reporte epidemiológico, Santa Fe confirmó 449 casos en el territorio provincial. De ese total, 19 corresponden a Rafaela, que registra un total de 7174 desde el inicio de la pandemia.



Por su parte, el último informe detalló que en la cuidad actualmente hay 15 pacientes internados en sala general y otros 15 en la Unidad de Terapia Intensiva, 5 de los cuales están siendo asistidos mecánicamente para respirar.