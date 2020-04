🔷 Educación: ¿Cuándo podrían volver las clases?

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, adelantó que es muy difícil que las clases se retomen en las próximas semanas. Lo más posible es que lo hagan recién después de las vacaciones de invierno. En ese sentido, Trotta ratificó que la fecha del regreso de los chicos a las aulas "no es una decisión educativa, sino epidemiológica". "No tenemos certezas: no las tenemos nosotros, ni ningún otro país del mundo", remarcó.

Al ser consultado sobre cómo será el regreso a las clases, explicó que "la vuelta a la escuela se vincula además con la realidad en infraestructura”. Aludió así a que se necesitarían, para poder hacer una cursada presencial, muchas aulas, cada una con muy poco alumnos, y varios turnos. “Es imposible imaginar un esquema de distanciamiento o más de un turno con la infraestructura actual", señaló.

De esta manera, Trotta apuntó que las clases están "mucho más cerca" de volver después de las vacaciones de invierno que "en las próximas semanas".

Los alumnos concurrieron por última vez a las aulas el 13 de marzo y desde el lunes 16 realizan educación a distancia, a través de cuadernillos, redes sociales, radio, televisión o la página web Seguimos Educando. El ministerio de Educación viene desarrollando contenidos de apoyo para que los docentes puedan sostener la continuidad pedagógica, y todo indica que este seguirá siendo el camino durante los meses del invierno.

El regreso a las aulas es pensado como una de las últimas actividades a retomar, ya que si bien los niños y adolescentes no están entre los grupos de riesgo del coronavirus, sí pueden transmitir el virus. En este marco, una de las cosas que ya están claras es que en 2021 serán retomados los contenidos que los alumnos no hayan podido incorporar este año, readecuando los planes de estudio.

En el ministerio están observando qué soluciones han encontrado en el hemisferio norte. Trotta tuvo reuniones virtuales con sus pares de Francia e Italia y esta semana tendrá nuevas videollamadas con funcionarios de Finlandia, Noruega y Suecia, países que están analizando el retorno de las clases. Sin embargo esa posibilidad está favorecida en Europa por la cercanía del verano y la expectativa de que las temperaturas más altas pongan un freno al virus. En Argentina, el panorama es el contrario por lo que todo indica que las escuelas continuarán sin clases hasta por lo menos el mes de agosto.

Fuente: UNO Santa Fe