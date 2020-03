🔷 Un hombre murió ahogado en un concurso de pesca

Participaba de una tradicional competencia, se meti贸 al mar y no pudo salir.

La 15ª edición de las 6 Horas del Club Recreativo Echegoyen, tradicional competencia de pesca de la ciudad balnearia de Claromecó, terminó en tragedia por el fallecimiento de un hombre de 39 años que se metió al mar y no logró salir por sus propios medios.

La víctima fatal fue identificada como Jorge Santiago Vaudagna, oriundo de Bahía Blanca, que participaba de la competencia y se metió al mar durante la misma. Al no poder salir por sí mismo, gritó para pedir ayuda y varios se acercaron a sacarlo, pero no pudieron reanimarlo.



“Se metió más de lo debido, dejó de hacer pie en un canal, lo agarró una ola y se lo llevó. Cuando pudo gritar, un hombre que estaba cerca intentó socorrerlo pero no pudo”, detallaron las fuentes policiales.

Una vez que lograron sacarlo del agua, se le hicieron trabajos de RCP, pero el hombre nunca reaccionó y fue trasladado al Hospitalito de Claromecó, donde finalmente se constató el fallecimiento.



Fuente: Minuto Uno