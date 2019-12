🔷 Le otorgaron la libertad condicional a Hugo Tognoli

El ex jefe de la policía santafesina, Hugo Damián Tognoli, volvió ayer a su casa bajo el régimen de libertad condicional después de cumplir tras las rejas mucho más que los dos tercios de la pena que le impusieron en 2015 y que es el tiempo exigido por la ley para acceder a ese derecho. La decisión la tomó el Tribunal Oral Federal de Santa Fe tras computar los días que estuvo bajo prisión preventiva por la causa que llevó adelante la Justicia Federal de Rosario y en la que el mismo Tognoli resultó absuelto.

Según la resolución firmada ayer por los jueces José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Homero Lauría, el ex jefe policial deberá atenerse a ciertas reglas de conducta durante el nuevo período de libertad, los mismos que cumplió entre el 7 de junio de 2018 al ser liberado por la Justicia Federal rosarina, y el 10 de octubre pasado, cuando volvió a ser detenido por disposición de sus pares de la capital provincial.

En ese sentido, Tognoli deberá fijar un domicilio (que no es otro que aquel en el que siempre vivió, una casa en la zona norte santafesina que es propiedad de su suegra), adoptar en los próximos 15 días un trabajo u oficio si es que no tiene medios propios de subsistencia (lo que parece irrisorio en tanto cobra su jubilación como retirado de la fuerza provincial), no cometer nuevos delitos y someterse al cuidado del Patronato de Liberados.

La larga historia judicial de Tognoli se inició hace siete años cuando el 21 de octubre de 2012 fue detenido por orden del Tribunal Oral Federal (TOF) de Rosario en el marco de una investigación por presunto encubrimiento a narcos del sur provincial entre los cuales están los condenados Aldo "Totola" Orozco y Andrés Ascaíni. Pero el 5 de noviembre recuperó la libertad por decisión del juez Carlos Vera Barros ya que la fiscal Liliana Bettiolo no halló pruebas para inculparlo.

Cambio de rumbos

En ese marco, la entonces Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó decidió en un gesto claramente político remover de su cargo a Bettiolo y puso en su lugar al fiscal Juan Patricio Murray, quien acusó a Tognoli de liderar una "empresa criminal conjunta" con fines de obtener réditos a partir de la protección a narcotraficantes. Y el 7 de marzo de 2013 el ex jefe policial volvió a ser detenido.

Con Tognoli bajo prisión preventiva a cargo de los jueces rosarinos, en Santa Fe empezó el 14 de septiembre de 2015 el juicio oral y público al ex jefe policial, al ex subjefe de Inteligencia de Drogas Peligrosas José Luis Baella y al narco Daniel "Tuerto" Mendoza, a quien los anteriores supuestamente encubrían, de acuerdo a la acusación del fiscal Martín Suárez Faisal.

Un mes más tarde, el 27 de octubre, Tognoli fue condenado a seis años de cárcel por "encubrimiento agravado por ser especialmente grave, haber actuado con ánimo de lucro y ser funcionario público además de incumplir con la obligación de perserguir y reprimir delincuentes". Sin embargo su detención quedó en suspenso hasta que la sentencia quedara firme, lo que ocurrió el 26 de junio de 2018 ante la confirmación de la Cámara de Casación Penal.

Claro que por entonces Tognoli ya estaba en libertad porque en el juicio que le inició el 26 de junio de 2017 el TOF de Rosario por conformar una "empresa criminal conjunta" dedicada a la venta de estupefacientes en el sur santafesino resultó absuelto en forma unánime y por el beneficio de la duda, por lo que salió en libertad el 7 de junio de 2018, es decir 19 días antes de que Casación confirmara la pena de los jueces santafesinos y tras estar preso 1.938 días. Más tarde, el 24 de septiembre de este año la Corte Suprema de Justicia de la Nación avaló lo dictado por la Cámara de Casación y quedó firme la condena. Sin embargo Tognoli siguió en libertad porque la causa de Rosario aún no está resuelta en los Tribunales superiores (ver aparte).

Ante esa disyuntiva el defensor del ex jefe de policía, Néstor Oroño, presentó ante la Justicia Federal santafesina un recurso para que se computen los años de prisión preventiva purgada por Tognoli como parte del cumplimiento de la pena. En ese marco el 7 de octubre último los jueces de la capital provincial pidieron a sus pares de Rosario que los notifiquen sobre el tiempo que Tognoli estuvo detenido para efectuar el cómputo de rigor pero, no obstante, ordenaron su detención hasta que esos trámites se realicen.

Últimos pasos

Así las cosas el 10 de octubre último Tognoli fue detenido en su casa por efectivos de Gendarmería Nacional y estuvo los últimos 60 días presos en la cárcel de Las Flores. Durante este tiempo, los magistrados solicitaron los correspondientes informes ambientales y de comportamiento, solicitaron el acuerdo a la denunciante de la causa que se tramitó en Santa Fe y desestimaron un informe del Servicio Penitenciario en el cual se daba cuenta de que no había transitado los períodos previos requeridos por ley, y eso fue así porque nunca estuvo bajo otro régimen que no sea el de prisión preventiva.

Lo cierto es que, ante una condena de seis años de cárcel, Tognoli estuvo preso 5 años, 5 meses y 16 días, mucho más de lo que se le exige a cualquier preso para acceder a los derechos correspondientes a la libertad condicional.