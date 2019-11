🔷 Regional: En un accidente fatal perdió la vida una nena de 2 años

Aunque resta conocer la mecánica y los elementos que confluyeron en el hecho, el accidente que le costó a la vida a una nena de dos años que viajaba en un auto con su padre el jueves a la noche por la zona de Circunvalación y 27 de Febrero, resulta un drama por donde se lo mire. La víctima sufrió un paro cardiorrespiratorio y politraumatismos graves luego de que su padre realizara una maniobra para esquivar un adoquín de unos 50 centímetros de diámetro, que estaba sobre la calzada. Fiscalía indicó que a partir del testimonio del conductor se trata de establecer si ese elemento fue arrojado intencionalmente por desconocidos con intenciones de robo.

El jueves, a las 21.15, un joven de 25 años circulaba en su auto Fiat Palio junto a su pareja, una chica de la misma edad, y su hija, una niña de dos años identificada como Renata. A la altura de 27 de Febrero, el conductor divisó un objeto contundente sobre el pavimento, ante lo que intentó una maniobra para esquivarlo.

En esa instancia, y de acuerdo a datos preliminares, el vehículo alcanzó a impactar el objeto con una rueda delantera, lo cual habría generado una brusca frenada, circunstancia en la que Renata resultó gravemente herida con politraumatismo de cráneo.

Según fuentes policiales, de inmediato se alertó al 911. Cuando una patrulla policial llegó al lugar, los efectivos constataron que el Fiat Palio había quedado sobre la calzada, y en un costado y en estado de shock la pareja del conductor, identificada como Marcela M., de 23 años.

La joven explicó que mientras circulaban en el vehículo observaron el elemento sobre el pavimento, su novio intento esquivarlo, pero lo colisionó, lo que provocó que se activaran los airbags del vehículo. En ese momento, fueron asistidos por un auto particular que trasladó a Federico y a la niña al hospital.

Siempre de acuerdo a la versión oficial, Renata fue llevada al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde fue asistida y le diagnosticaron politraumatismo de cráneo, que desembocó en un paro cardiorrespiratorio. Si bien pudo ser reanimada, falleció a las 2.20 por la gravedad del cuadro.

Investigación

En el caso intervino la fiscal de la unidad de Homicidios Dolosos Valeria Piazza Iglesias, quien ordenó una serie de medidas tendientes a dilucidar la mecánica del fatal accidente.

En conferencia de prensa, la funcionaria explicó que el hecho tiene dos instancias de investigación: por un lado las actuaciones de la unidad de Flagrancia, donde actuó la fiscal Paola Aguirre, y tras conocerse el fallecimiento de la niña tomó intervención Homicidios Culposos.

"Esto es por el siniestro vial en sí, y la otra rama de la investigación es para determinar si hubo o no un hecho de inseguridad por el adoquín que se encontró en Circunvalación y 27 de Febrero", aclaró Piazza Iglesias.

La funcionaria dijo que por el momento cuenta con "algunas evidencias que faltan corroborar con otros datos objetivos. Es que el papá manifestó que le tiraron un adoquín y que intentó esquivarlo. Por lo que dicen los peritos accidentológicos, al intentar esquivarlo, frenó de golpe, lo cual hizo que la niña saliera impulsada hacia delante y sufriera un paro cardiorrespiratorio".

En ese sentido, la fiscal no confirmó si la nena viajaba atrás o adelante del habitáculo del auto. "No tenemos certeza. Pero sí podemos decir que no encontramos la sillita para niños. Ustedes saben que por reglamentación, una nena de dos años debería ir atrás y en la silla correspondiente. Además, la autopsia va a determinar si llevaba o no puesto el cinturón de seguridad"

Y agregó que en la parte delantera se encontraron una par de sandalias de la víctima. "Hay fotos que tomó el personal policial. Pero no podemos aseverar si iba adelante o atrás, pero el impulso de la frenada la llevó hacia adelante y por eso se accionaron los airbags".

Confirmó además que en el lugar del accidente no hay cámaras de videovigilancia, aunque se ordenaron relevamientos de otras zonas cercanas para tratar de reconstruir lo ocurrido. "El adoquín tiene 25 por 25 centímetros y se encontró a 200 metros de la posición final del auto", agregó Piazza Iglesias, quien solicitó también pericias sobre el auto, que presentaba un golpe en el lateral izquierdo.

Sobre la posibilidad de que el hecho hubiera ocurrido en un contexto de robo, la fiscal dejó supeditada esa hipótesis al avance de la pesquisa. "Si el adoquín estaba en Circunvalación, no corresponde. Y si fue un hecho de inseguridad después veremos, porque el único testimonio en ese sentido es el del conductor".

