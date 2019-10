🔷 144 empresas del centro norte provincial en proceso preventivo de crisis

El director regional del Ministerio de Trabajo de Santa Fe, Carlos Montenegro, explicó la situación de las pequeñas y medianas empresas que se encuentran en Procedimiento Preventivo de Crisis. Hay hasta la fecha alrededor de 114 procesos vigentes.

“Desde principio de año hasta hoy se mantuvo la misma proporción del 2018”, dijo Montenegro. Desde el Ministerio estiman que no habrá un movimiento más intenso de procedimientos en lo que resta del año.

De esta manera, explicó que las empresas que iniciaron un procedimiento el año pasado buscan renovarlo. “Casi el 100% de las empresas vienen pidiendo la homologación, o sea la continuidad de esos procedimientos. No hay procedimientos nuevos porque ya lo tienen presentado. Lo que sí piden son las renovaciones. Vuelven a presentar su situación económica financiera, de crisis, vuelven a justificarla y se produce una renovación”, explicó.

En la regional Santa Fe (que comprende el centro norte de la provincia) hay diversos rubros de empresas afectadas.

El funcionario explicó que, con los procedimientos buscan mantener las fuentes de trabajo. “Se buscan distintas posibilidades para que la mayoría o la totalidad de los empleados continúen trabajando y se mantengan por el término que dure el procedimiento en sus puestos de trabajo. Mientras, se espera una reactivación de la empresa con estos paliativos”, señaló.

Alrededor de unas 800 personas están siendo afectadas en estos procesos. “Quizá menos ahora porque algunas han dejado los procedimientos”, aclaró Montenegro.

¿Cómo funciona el Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresas? “Las empresas se presentan justificando su situación de crisis y se plantean distintas alternativas convenidas con el gremio”, explicó Montenegro. “Si se observa una situación que realmente lo amerita, se puede otorgar que una parte del sueldo se liquide como no remunerativa (es decir, que no se resten aportes ni contribuciones), respetando una serie de pautas, como ser que no comprenda a las personas que están por jubilarse. En los demás aportes, se establece un porcentaje que pueden liquidar como no remunerativo, lo que significa un ahorro en la empresa”, detalló.

Fuente: Aire de Santa Fe