El Servicio Penitenciario incorporó a 453 nuevos agentes para unidades de alto perfil

Un total de 453 agentes egresó esta semana de la Escuela Penitenciaria tras completar seis meses de formación inicial, con capacitación específica para desempeñarse en establecimientos de alto perfil.

El acto de egreso se realizó en la Escuela Penitenciaria Nº 7, ubicada en avenida Blas Parera 8800, y fue encabezado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri.

La Promoción Nº 64 de Subayudantes está integrada por 221 hombres y 232 mujeres. Los nuevos agentes recibieron una orientación específica para trabajar en unidades penitenciarias de alto perfil y serán destinados a distintos establecimientos de la provincia, con el objetivo de reforzar la dotación y los recursos del sistema carcelario santafesino.

Cococcioni sostuvo que los egresados se incorporan a “un proyecto que nuestro gobernador, Maximiliano Pullaro, conduce en todos los niveles de gobierno” y que busca “devolverle la tranquilidad a los habitantes de la provincia de Santa Fe”.

El ministro señaló que la tarea penitenciaria es “dura y desafiante”, y remarcó que la formación debe preparar a los agentes para esa responsabilidad. Además, indicó que el Servicio Penitenciario de Santa Fe es hoy una institución reconocida “a nivel nacional e internacional por su rol clave en la lucha contra el crimen organizado”.

“Se unen a una institución prestigiosa. Pueden estar orgullosos, ustedes y sus familias, del logro alcanzado”, afirmó Cococcioni. También garantizó el respaldo del Gobierno Provincial a la fuerza, junto con los mecanismos de control que requiere su tarea. “Cuando hay que proceder contra la delincuencia, hay que hacerlo, y no escatimamos apoyo cuando se cuestiona el accionar de nuestras fuerzas de seguridad”, expresó.

Central en la estrategia de seguridad

Por su parte, Masneri afirmó que el egreso representa “un paso más” en el Plan de Seguridad de la Provincia y en el proyecto de vida de quienes se incorporan al servicio. Recordó que el programa, con 33 meses y 26 días de ejecución, permitió inaugurar más de 1.300 plazas penitenciarias.

“Sin ustedes, esas plazas no tendrían sentido”, planteó la secretaria de Asuntos Penales. En ese sentido, sostuvo que el nuevo esquema penitenciario forma parte central de la estrategia de seguridad ciudadana.

“Este plan de seguridad viene a instalarse en una provincia asediada por el miedo, donde las bandas narcocriminales conducían desde el interior de nuestras unidades penitenciarias y el Estado se había retraído. A las promociones anteriores les decían que no molestaran a los presos, que los dejaran; parecía que, con tal de que estuvieran calladitos y quietitos, nada más importaba. Pero sí importaba, porque el Servicio Penitenciario es una parte esencial de la seguridad ciudadana de todos los santafesinos”, completó la funcionaria.