Responsabilidad ciudadana con los residuos de patio

Un domingo al mes, los vecinos y vecinas de la ciudad de Rafaela, pueden disponer sus residuos de patio, para que la Municipalidad de Rafaela los retire con un servicio exclusivo domiciliario, organizado en función de un cronograma por sector.

En la recolección de patio, se deben disponer de los residuos que se generan por el barrido de veredas, desmalezado o corte de césped. Las hojas y los yuyos deben sacarse en bolsas correctamente cerradas (hasta 10 unidades) y las ramas atadas en manojos manipulables (hasta 2m3), para cumplir con la normativa vigente y facilitar la rapidez del servicio.

Recolección

Si bien el camión comienza su recorrido el lunes y se extiende hasta el miércoles, las bolsas se deben sacar el domingo que corresponde al sector. Ni antes, ni después. Porque el servicio puede cambiar la frecuencia y el horario en el que pasa, y si la basura se saca incorrectamente no será retirada hasta el mes siguiente, generando conflictos y reclamos.

A partir del mes de febrero, habrá inspectores acompañando el recorrido de los camiones, para controlar los domicilios en los que quedaron residuos y hablar con los vecinos cuando sea necesario. Se solicita a la ciudadanía colaborar con la correcta disposición y evitar infracciones o multas.

En el sector 5 donde en su mayoría hay casas quintas, los ciudadanos deberán sacar sus bolsas el día miércoles, ya que lo que se saque jueves o viernes no será retirado.

Residuos que no corresponden

Un punto importante que se solicita a los vecinos, es no sacar otros tipos de residuos que no corresponden a la recolección de patio, como electrodomésticos, vidrios, materiales de construcción, residuos recuperables o bolsas de tierra.

Este tipo de residuos debe llevarse al Eco Punto I, ubicado frente al Cementerio Municipal (Ruta 70 y Santos Dumont) o al Eco Punto II, ubicado en Avenida Italia y Normando Corti (avanzando 100 metros más hacia el norte sobre Italia).

Estos establecimientos municipales están abiertos de lunes a sábado de 8:00 a 19:00 y los domingos de 9:00 a 15:00, facilitando a la ciudadanía la disposición.

También pueden utilizar estos establecimientos cuando se olvidan de sacar los residuos el domingo que le corresponde.

En caso de no poder trasladarlos los vecinos pueden solicitar un contenedor a una empresa privada habilitada, pero en ningún caso se deben disponer este tipo de residuos con la recolección de patio.

Sectores y días

Sector 1. 1er domingo del mes: 30 de Octubre. Mosconi. Central Córdoba. Villa del Parque. Villa Podio. Fátima. 2 de Abril. Pizzurno. La Cañada. El Bosque. Loteo Plaza Grande.

Sector 2. 2do domingo del mes: San Martín. Juan de Garay. Ilolay. Los Nogales. Jardín. Antártida Argentina. Amancay. 17 de Octubre.

Sector 3. 3er domingo de mes: Alberdi. Sarmiento. Villa Rosas. Belgrano. Loteo Jockey Club. Nuestra Señora de Luján. Italia. Virgen del Rosario. Monseñor Zazpe. Mora. Barrio 42.

Sector 4. 4to domingo del mes: 9 de Julio. Luis Fasoli. Guillermo Lehmann. Villa Dominga. Barranquitas. San José. Los Arces. Güemes. Martín Fierro. Malvinas Argentinas. Independencia.

Sector 5. Miércoles de cada semana: Brigadier López, Villa Los Álamos, Villa Aero Club. Excepciones: 30 de abril, 30 de julio, 29 de octubre, 30 de marzo, 29 de junio, 31 de agosto, 30 de noviembre, 31 de diciembre. No se deben disponer los residuos de patio.

El 5to domingo del mes, no hay recolección en ningún sector.

El cronograma completo se encuentra disponible en la web del municipio, en el siguiente link: www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Programa/469.

Por dudas o consultas los ciudadanos pueden llamar al 147 Rafaela Responde.