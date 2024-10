Este miércoles en Ceres, departamento San Cristóbal, se inauguró el Centro de Día para la prevención y acompañamiento de consumos problemáticos integrado por diferentes profesionales que trabajarán con personas que atraviesen adicciones así como también a familiares que puedan recurrir al dispositivo en busca de ayuda y asesoramiento. Forma parte del Programa “Acompañarte” de la Agencia de Prevención del consumo de drogas y tratamiento integral de las adicciones (Aprecod) del Gobierno de Santa Fe.

El acto fue encabezado por la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda: “Hoy es un día de celebración porque estamos avanzando gracias a la inversión de muchos recursos para que este dispositivo se pueda abrir”, aseguró.

Los dispositivos regionales de prevención y acompañamiento en adicciones son creados entre el gobierno provincial, que aporta financiamiento y asistencia técnica, y los gobiernos locales, quienes llevan adelante la gestión.

Cuentan con un alcance regional, es decir, que trascienden los límites del municipio o comuna donde se emplazan. Promueven acuerdos intergubernamentales e interinstitucionales a largo plazo para un abordaje integral de los consumos problemáticos, brindando asesoramiento, atención y asistencia, con una mirada preventiva, de apertura y vinculación comunitaria en el territorio donde desarrolle sus actividades. Por otra parte, realizan actividades abiertas a la comunidad a través de proyectos de prevención.

En este sentido, la ministra Tejeda se refirió al rol del Gobierno provincial, y marcó que “necesitamos un Estado presente, pero no solamente un eslogan de Estado presente, sino un Estado presente, austero y eficiente. Si no, no sirve de nada un Estado presente si no es austero y eficiente. Y este es el ejemplo. Nosotros a partir del día de hoy, en Ceres, y toda la región, estamos invirtiendo por mes 30 millones de pesos en profesionales y en todo el dispositivo para que puedan garantizar derechos a las personas que hoy están atravesando un consumo, no solamente las personas, también sus familias”.

Por otra parte, Tejeda realizó anuncios: “El gobernador Maximiliano Pullaro decidió que el próximo presupuesto cuadruplique recursos para esta agencia de prevención de consumos y esos son datos que no tienen que quedar en el aire. Tiene que ver con la definición de un gobierno provincial de invertir en el abordaje de los consumos, pero también en la prevención”.

El senador del departamento San Cristóbal, Felipe Michlig destacó el nuevo centro y aseguró que “esto es un paso importantísimo hacia adelante en nuestra región, incluso para nosotros, para involucrarnos en una cuestión que lamentablemente todos los días avanza, todos los días crece y que termina envenenando a jóvenes".

Finalmente, la intendenta de Ceres, Alejandra Dupouy, se refirió a la apertura del centro, y remarcó que “tener hoy un dispositivo de acompañamiento y de prevención del consumo problemático para Ceres y para la región, nos posiciona de otra manera. Era lo que necesitábamos como complemento. Esto nos va a permitir trabajar de manera interdisciplinaria y también interinstitucionalmente porque el abordaje de esta problemática lo tenemos que hacer entre todos, tenemos que estar todos muy comprometidos. El Estado de la provincia de Santa Fe, es un Estado que hoy está presente”.