Se programaron cortes y desvíos de tránsito para este fin de semana a pura fiesta

Con motivo de las distintas actividades previstas para el 2 y 3 de septiembre en el marco de los 10 años de Plaza Feria y la 18va Fiesta Provincial de La Tamberita, a partir de las 2:00 de la mañana del viernes 1 de septiembre, comenzarán a realizarse los primeros cortes y desvíos de tránsito en sectores aledaños a la Plaza 25 de Mayo; en torno a la cual se llevarán a cabo las diversas actividades propuestas.

De tal manera, el tránsito de vehículos será interrumpido y desviado el viernes 1 de septiembre desde las 2:00 a.m. hasta la finalización del evento en Bv. Lehmann y Maipú (los vehículos no podrán circular hacia Bv. Lehmann, pero sí ingresar a la Estación de Servicio); y en Bv. Lehmann y Moreno (los vehículos no podrán circular por calle Moreno).

Por su parte, el día sábado 2 desde las 10 a.m. y hasta la finalización del evento, el tránsito de vehículos será interrumpido y desviado en Lavalle y San Martín (los vehículos no podrán circular por calle San Martín); San Martín y Lavalle (los vehículos no podrán circular por San Martín); Bv. Santa Fe y 9 de Julio (los vehículos no podrán circular hacia Lavalle, ni por la parte interna de la Plaza); Bv. Roca y parte interna Plaza 25 de Mayo (los vehículos no podrán circular por la parte interna de la Plaza); y Belgrano y Bv. H. Yrigoyen (los vehículos no podrán circular por la parte interna de la Plaza)

Además, cabe destacar que no se podrá estacionar en las dársenas internas de la Plaza 25 de Mayo ni en los cordones de la Plaza 25 de Mayo de las calles 25 de Mayo, Moreno, San Martín, Lavalle, 9 de Julio y Belgrano.

Cabe destacar que las intervenciones en los sectores antes citados de la vía pública estarán a cargo del personal de la Dirección de Protección Vial y Comunitaria, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Participación, bajo la coordinación de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rafaela.