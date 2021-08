El Obispado rafaelino negó oficial y "rotundamente tales acusaciones"

El sábado último al mediodía, la madre de la niña presuntamente abusada en el Colegio San José de nuestra ciudad, Vanesa C., dialogó con la señal radial de la capital santafesina, Aire de Santa Fe, y de manera totalmente imprevista denunció presuntas "coimas" del Obispado de Rafaela, a los abogados querellantes que representaban a la familia ante la justicia, Carlos Farías Demaldé y José María Silvela quienes horas antes habían renunciado al patrocinio letrado de la familia afectada por los hechos de público conocimiento.

Mientras se hablaba sobre que la renuncia tenía que ver con "diferencias de criterios" entre apoderados legales y la familia, los abogados no tardaron en responderle a la madre de la niña, Vanesa C., que le iniciarían una demanda por calumnias e injurias por sus dichos a la radio santafesina sobre "coimas".

De acuerdo a lo publicado en el portal de la radio Aire de Santa Fe, Vanesa C., "rompió el silencio y contó que se enteró 'por las redes sociales' de la sorpresiva renuncia de sus abogados, expresando textualmente que: "Hoy (por el sábado 28) recibimos una noticia: nos renunciaron nuestros abogados. Me entero por las redes. Es una jugada del Obispado, seguramente es coima (sic). Sabemos que es un caso grave porque estamos yendo contra la Iglesia", dijo la mujer en una entrevista en el programa 7AM que conduce Geraldine Brezán por Aire de Santa Fe.

Al volver a ser consultada sobre sus aseveraciones, aseguró: "No hay ninguna duda. Mis abogados renunciaron y nosotros nunca nos enteramos ¿por qué lo harían más que por una coima? A nosotros también nos quisieron coimear del Obispado (sic). Más o menos en distintas palabras nos ofrecieron una suma de dinero", siguió contando la mujer.

Ante tales afirmaciones, como hemos dicho, los abogados aludidos por Vanesa C. respondieron que la demandarán por calumnias e injurias ante sus dichos; y la otra parte involucrada en las denuncias -el Obispado de Rafaela-, en la jornada de ayer dio a conocer una declaración oficial negando rotundamente tales afirmaciones, y que publicamos a continuación.

DECLARACION

DEL OBISPADO

Fechado en Rafaela, 30 de agosto de 2021, la institución religiosa comunicó que:

"El Obispado de Rafaela comunica que, a raíz de la acusación vertida en diversos medios de comunicación, donde se nos hace responsables de haber «coimeado» a los abogados representantes y a la familia de la niña presuntamente abusada en el ámbito del Colegio 'San José' de Rafaela, nos vemos en la necesidad de negar rotundamente tales acusaciones".

"En este mes -prosigue- hemos guardado un silencio respetuoso, tratando que la justicia haga su labor sin ningún tipo de interferencias y poniéndonos a disposición en todo desde el primer momento. En virtud de ello, reiteramos nuestro pedido de justicia, para que la verdad salga a la luz", concluye el texto aludido.

ENTRE OTRAS

AFIRMACIONES

Otras afirmaciones esgrimidas por la madre de la niña en la misma entrevista radial, exponen de su propia boca lo que sigue.

* "Lo que estamos viviendo es un infierno. Hoy hace un mes de ese miércoles que mi hija me dijo que tenía mucho dolor en las partes íntimas. Un médico amigo la revisó y constató el hecho de abuso. El 28 -de agosto- hicimos la denuncia, el 29 fuimos a hablar con la escuela pero nos cerró las puertas y nos dijo que no nos iba a ayudar, lo mismo dijo el Obispado (sic)", recordó.

* Contó, además, que varios padres "ya pudieron sacar a sus chicos, otros están en espera de escuela para el año que viene, y entre un 30% y 40% de los alumnos están recibiendo clases por zoom". "El resto sigue yendo al colegio con un abusador adentro", advirtió.

* En el diálogo radial, Vanesa C. señaló que el colegio "entorpeció la causa y todo lo que eran evidencias". "Estamos en cero otra vez", se lamentó. La menor comenzará un nuevo colegio en septiembre y actualmente cuenta con asistencia psicológica. "El abuso está, existió, hicimos Cámara Gesell donde ratificó que el abuso fue dentro del colegio, en horario escolar, en el baño y que fue un profesor del colegio", insistió.

* "La mujer detalló que hay "cuatro profesores del turno tarde" como sospechosos, pero que también "hay gente que ingresó al establecimiento siendo profesores a buscar ciertas cosas en el horario escolar de mi hija que no les correspondía su horario". "A esas personas no las tenemos registradas porque las cámaras no funcionaban", explicó. Para la familia, hay uno o dos sospechosos que no son los cuatro profesores del turno tarde, línea investigativa que se desprende de la descripción que dio la niña en la Cámara Gesell.