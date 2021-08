Desde allí, Mirabella -que encabeza la lista de precandidatos a diputados nacionales de la Lista Celeste y Blanca del Frente de Todos- destacó que "en cada pueblo y en cada ciudad el gobierno provincial está tratando de transformar y mejorar la calidad de vida con inversión pública real, tanto con obras pequeñas como podrían ser una obra de cordón cuneta, un ripio, hasta obras de agua, cloacas, de remodelación de escuelas, de hospitales, rutas transversales, obras viales, acueductos, gasoductos en marcha".

Aseveró que "tenemos una inversión inversión vial como hacía mucho muchísimo tiempo que no se veía en Santa Fe. Entre mayo, junio y julio sólo a nivel provincial se abrieron licitaciones por 13.500 millones de pesos. Y a nivel nacional con la autopista de la 34, se comenzó con la autopista de la Ruta 33. El arreglo de la vieja ruta 9, de la 11".

Además, planteó que "venimos de muchísimos años de desinversión a nivel provincial" y reivindicó que "cada licitación que se abre hoy no es para poner un cartel, es para hacer la obra porque están los recursos para hacerla. Están provisionados". En ese sentido, lamentó que "durante mucho tiempo vimos mucho carteles puestos, mientras las obras no avanzaban, no se materializaban". "Se abrían licitaciones cuando los recursos no estaban y no estuvieron nunca después tampoco", cuestionó.

Mirabella subrayó que "a partir de estas cosas la gente recupera la confianza en el gobierno" y celebró que "Perotti lleva adelante una administración de manera muy eficiente, con una planificación y una eficiencia en la administración y una transparencia". "Se han acomodado los números en la Provincia. Cuando empezó hace 20 meses de los cuales 17 fueron en Pandemia, no se podía pagar el sueldo de la gente y el aguinaldo", completó al respecto.

Por consiguiente, señaló que "este es el modelo de gestión al que queremos apostar". "Un modelo que lidera Perotti y que se basa en la inversión pública que está en marcha en cada uno de los 365 pueblos y ciudades. Y un modelo de gestión que, además, se basa en haber cumplido promesa de campaña como la implementación de boleto educativo gratuito, tanto urbano como rural; y también que apuntala la actividad económica y la generación de empleo en este momento clave de la salida de la Pandemia", concluyó.