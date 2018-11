La grave lesión en la vista que sufrió una joven en su festejo de egresada

Una joven mendocina compartió en las redes sociales un concientizador mensaje acerca de los clásicos festejos con pintura que se realizan al egresar de la facultad. Ella sufrió una grave lesión que le impidió ver la luz durante semanas.

Luisina Martínez obtuvo la licenciatura en Educación Inicial, pero su felicidad inicial por el logro obtenido, se convirtió en una pesadilla para su salud durante varios días. Es que el preparado de color que le hicieron sus amigos y familiares le provocaron una queratitis severa en los dos ojos.

“La semana pasada me recibí y cuando salí me tiraron cosas como es costumbre para festejar. Más allá de cerrar los ojos, me entró violeta de genciana, entre otras cosas, y me produjo queratitis severa (lesión de la córnea en los dos ojos, como si le pasarán una lija, se llena de úlceras)”, reveló la chica en Facebook.

“Es realmente muy doloroso, por casi una semana no he podido aguantar la luz por lo que he estado a oscuras con los ojos cerrados. Les pido que no comenten, la única intención es que se sepa lo dañino que puede ser y evitar que le pase a otro egresado. Yo ya estoy casi recuperada”, agregó.

Luisina dedicó unas palabras, en las que llamó a la reflexión de los jóvenes que, como ella, celebran de esta manera al terminar una carrera. “Cuidemos a los queremos y que puedan festejar un logro tan lindo”, concluyó.

Fuente: Aire de Santa Fe