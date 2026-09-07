Frontera vivió una nueva edición del encuentro de motos clasicas y antiguas

Más de 200 motos participaron de la tradicional propuesta que reunió a moteros de distintos puntos del país durante todo el fin de semana.
Provinciales07 de septiembre de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

Durante el último fin de semana, la ciudad de Frontera volvió a convertirse en punto de encuentro para amantes de las motos y los vehículos clásicos, con la realización del 12° Encuentro de Motos Clásicas y Antiguas, una propuesta que año tras año convoca a participantes de distintos lugares del país y que combina la pasión por las motos, la historia y la camaradería.

Las actividades comenzaron el día sábado en el Polideportivo Municipal, donde se llevó adelante la tradicional “Expo de Motos”, que contó con la participación de más de 200 motos clásicas y antiguas. También contó con espectáculos en vivo y diferentes propuestas para toda la familia.

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Uno de los momentos más emotivos fue la tradicional quema de la “Moto Momo”, una ceremonia organizada por la Agrupación Motera “Rugir de Frontera” que constituye un homenaje y recuerdo a aquellos moteros que ya no están, manteniendo viva su memoria.

En tanto, durante la jornada del domingo se desarrolló la tradicional "Caravana Motera", que recorrió las calles de nuestra ciudad.

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Hubo entrega de distinciones a los participantes, feria de artesanos y emprendedoras y, como cierre, la presentación musical de José Turina.

Desde la Municipalidad de Frontera se destacó y agradeció la participación de todos los moteros, vecinos y visitantes que se sumaron a esta nueva edición, así como el compromiso y el trabajo de la Agrupación Motera “Rugir de Frontera”, organizadora del encuentro, y de la Asociación de Bomberos Voluntarios, que estuvieron acompañando el día sábado.

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