Frontera vivió una nueva edición del encuentro de motos clasicas y antiguas

Durante el último fin de semana, la ciudad de Frontera volvió a convertirse en punto de encuentro para amantes de las motos y los vehículos clásicos, con la realización del 12° Encuentro de Motos Clásicas y Antiguas, una propuesta que año tras año convoca a participantes de distintos lugares del país y que combina la pasión por las motos, la historia y la camaradería.

Las actividades comenzaron el día sábado en el Polideportivo Municipal, donde se llevó adelante la tradicional “Expo de Motos”, que contó con la participación de más de 200 motos clásicas y antiguas. También contó con espectáculos en vivo y diferentes propuestas para toda la familia.

Uno de los momentos más emotivos fue la tradicional quema de la “Moto Momo”, una ceremonia organizada por la Agrupación Motera “Rugir de Frontera” que constituye un homenaje y recuerdo a aquellos moteros que ya no están, manteniendo viva su memoria.

En tanto, durante la jornada del domingo se desarrolló la tradicional "Caravana Motera", que recorrió las calles de nuestra ciudad.

Hubo entrega de distinciones a los participantes, feria de artesanos y emprendedoras y, como cierre, la presentación musical de José Turina.

Desde la Municipalidad de Frontera se destacó y agradeció la participación de todos los moteros, vecinos y visitantes que se sumaron a esta nueva edición, así como el compromiso y el trabajo de la Agrupación Motera “Rugir de Frontera”, organizadora del encuentro, y de la Asociación de Bomberos Voluntarios, que estuvieron acompañando el día sábado.