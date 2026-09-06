Santa Fe 2026 entra en la cuenta regresiva: La provincia ya está lista para recibir los Juegos Suramericanos

Falta poco más de una semana para que comiencen los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y la provincia ya transita la etapa final de preparación para recibir al evento deportivo internacional más importante de su historia. Del 12 al 26 de septiembre, Santa Fe, Rosario y Rafaela serán sede de una competencia que reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países y ofrecerá 43 deportes y 60 disciplinas.

Durante 15 días, deportistas de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela competirán por las medallas en escenarios distribuidos en las tres ciudades sede.

Pero a pocos días del comienzo, Santa Fe 2026 ya se empieza a vivir más allá de la competencia. Los principales escenarios deportivos están listos, las villas comienzan a recibir los últimos preparativos y miles de personas se sumaron a la organización de un acontecimiento que movilizará a toda la provincia.

Una provincia que ya tiene sus escenarios listos

La transformación que comenzó con las obras de infraestructura deportiva ya puede verse en las tres ciudades sede.

En Santa Fe, el Invencible Santa Fe, construido en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), ya fue inaugurado y será uno de los principales escenarios de la capital provincial. El estadio multipropósito recibirá las competencias de handball y fue diseñado para continuar funcionando después de los Juegos.

En Rosario ya fueron inaugurados el Invencible Centro Acuático, el Invencible Arena y el Invencible Rosario, nuevos espacios que ampliarán la infraestructura deportiva de la ciudad y concentrarán buena parte de las competencias. El Centro Acuático, por ejemplo, será escenario de natación, saltos ornamentales, waterpolo y natación artística.

Rafaela también se prepara para recibir a los atletas con la puesta en funcionamiento del Invencible Velódromo, mientras que durante este fin de semana quedarán inaugurados nuevos escenarios que completarán el mapa de infraestructura: el Invencible Rafaela y la pista de BMX.

A esas obras se suma la inauguración del el Invencible Centro Internacional de Tiro Deportivo, en Recreo. Un predio con el equipamiento y la infraestructura más moderna para la disciplina.

Así, a pocos días del inicio, los escenarios que durante meses estuvieron en construcción comienzan a convertirse en los lugares donde se desarrollará la competencia continental.

La Provincia realizó una inversión de más de 90 millones de dólares en obras vinculadas a los Juegos, con 75 millones de dólares de financiamiento externo otorgado por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), además de aportes del Tesoro provincial.

Tres ciudades, un mismo evento

Una de las características distintivas de Santa Fe 2026 será su organización en tres ciudades sede.

Santa Fe, Rosario y Rafaela compartirán durante dos semanas el protagonismo de una competencia que tendrá escenarios deportivos, espacios públicos y clubes como parte de su programación. El mapa oficial contempla escenarios para disciplinas tan diversas como atletismo, natación, gimnasia, ciclismo, deportes de combate, deportes náuticos, fútbol, hockey, escalada, pádel, pelota vasca y esports, entre muchas otras.

La propuesta permitirá, además, que el público santafesino pueda acceder a competencias de alto nivel en distintos puntos de la provincia y conocer disciplinas que no siempre forman parte de la agenda deportiva cotidiana.

Una organización que también tiene rostro santafesino

La preparación de Santa Fe 2026 también involucró a miles de personas que serán parte de la organización.

El programa de voluntariado superó las expectativas y recibió miles de inscripciones para conformar el equipo que acompañará el desarrollo de los Juegos. Los voluntarios tendrán funciones en áreas como acreditaciones, alojamiento, prensa, logística, protocolo, asistencia en los escenarios y atención a las delegaciones.

Con la presentación de los voluntarios, otra pieza fundamental de la organización ya está en marcha: serán ellos quienes acompañen a atletas, delegaciones y espectadores durante las dos semanas de competencia.

El fuego que recorre la provincia

Mientras las ciudades sede terminan de prepararse, los Juegos también recorren el territorio santafesino.

El Fuego Suramericano llegó a la provincia después de ser encendido en Tiwanaku, Bolivia, y comenzó un recorrido que busca atravesar los 19 departamentos antes de acompañar la apertura de la competencia. La iniciativa lleva el espíritu de Santa Fe 2026 a distintas localidades y permite que la celebración deportiva llegue mucho más allá de las tres ciudades sede.

La cuenta regresiva, entonces, no se vive solamente en los escenarios donde competirán los atletas. También se expresa en las localidades que reciben la antorcha, en los voluntarios que ya comenzaron a prepararse y en cada espacio que durante los últimos meses fue transformándose para recibir a los Juegos.

Ahora sí: comienza la cuenta regresiva

El 12 de septiembre, la espera llegará a su fin. Durante 15 días, Santa Fe será protagonista de una competencia que reunirá a deportistas de toda Sudamérica y pondrá a prueba una organización que involucró durante meses a organismos públicos, municipios, clubes, federaciones, instituciones y miles de santafesinos.

Serán 43 deportes, 60 disciplinas, tres ciudades sede y más de 4.000 atletas compitiendo por medallas y por un lugar en el camino hacia los próximos grandes eventos deportivos del continente.

Pero cuando las últimas competencias terminen el 26 de septiembre, quedará algo más que los resultados y las medallas: nuevos escenarios deportivos, infraestructura, viviendas, experiencia organizativa y una provincia que habrá demostrado su capacidad para recibir uno de los acontecimientos deportivos más importantes de Sudamérica.