Regional: Apareció la imagen de la Virgen en el tronco de un árbol

El descubrimiento provocó conmoción entre los vecinos de esta tranquila localidad del departamento San Martín, que ahora comienza a recibir la visita de gente de pueblos vecinos.

Hace unos días comenzó a circular una fotografía de un árbol ubicado en calle San Martín, a pocos metros del Samco de Carlos Pellegrini, donde muchos aseguran que se observa claramente la figura de la Virgen.

Ante el descubrimiento en la planta, que aparentemente se habría generado de manera natural, fue consultado el sacerdote de la Parroquia San Agustín y Santa Mónica, el Padre Diego Sosa.

Como es habitual cuando se producen este tipo de “apariciones” el sacerdote fue muy cuidadoso, aunque expresó al respecto: «siempre que hay cosas así de una imagen, se recomienda la prudencia, no perder la racionalidad. Y que cada uno lo viva como pueda, si la contemplación lo ayuda en su piedad y lo ayuda en su fe, que lo aproveche. Y al que no, que no lo haga ni se sienta culpable por eso. Esto se llama devociones particulares».

Fuente: LT9