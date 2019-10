Conmoción: Un alumno de 14 años que cayó desde un segundo piso y está grave

Un absoluto silencio rodeó este lunes la salida de los alumnos del colegio privado Elisa Harilaos del barrio porteño de Flores. Un chico, de 14 años, cayó al vacío desde un segundo piso y está internado en grave estado.

Los primeros móviles de la Policía de la Ciudad, Bomberos y el SAME empezaron a llegar a la escuela ubicada en San Pedrito al 1300 cerca de las 10.35 de la mañana. El alumno había caído en un patio interno del establecimiento y tenía una herida grave en la cabeza y lesiones en las piernas.

En medio de la conmoción y el hermetismo por lo ocurrido, todavía no hubo una versión oficial al respecto. Autoridades del Instituto le dijeron a Clarín que "no tienen en claro qué fue lo que pasó" y no quisieron dar mayores detalles. Si bien el caso se investiga como una posible tentativa de suicidio, no descartan aún que el alumno fuera víctima de bullying.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó al diario que sufrió "traumatismo de cráneo y polifracturas" y se encuentra ahora internado en el Hospital Churruca.

Fuente: TN