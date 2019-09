El jefe comunal que juntó la basura de su pueblo

“Quise unirme a los muchachos y pude ver el pueblo desde otro lugar”, sostuvo. “No lo hago por política porque ya me voy para dedicarme a mi actividad privada, nunca viví de la política”, aseguró

El jefe comunal, Javier Piccinato, acompañó anoche a los recolectores de residuos de Elortondo a su recorrida cotidiana. La foto de la jornada es muy poco frecuente para un funcionario de su rango: se lo puede ver agarrado al camión junto a las bolsas de basura que han recogido de las calles del pueblo.

El intendente confirmó que este miércoles, cuando caía la tarde se subió al transporte que se utiliza para recorrer Elortondo y depositar los residuos que dejan los vecinos. ¿Por qué lo hizo? “Siempre trato de acompañar a alguna cuadrilla de la comuna y hacía tiempo que quería unirme a los muchachos. Así que salí con los recolectores, me faltó una sola manzana del pueblo porque me bajé en una casa en la que me invitaron a tomar algo”, admitió y explicó: “Acá somos pocos y nos conocemos entre todos”.

Piccinato se sumó a los “basureros” cerca de las 18 y se bajó del camión a minutos de que dieran las 11 de la noche. “Lo hice porque quise, no tenemos ningún problema con el sector, al contrario”, advirtió y remarcó en relación a la experiencia: “Fue muy lindo compartir con estos compañeros de trabajo, recorrimos todo el pueblo al que pude ver desde otro lugar”, manifestó.

Piccinato quiso dejar en claro que no se convirtió en recolector por un día por una cuestión política. En ese sentido, recordó que en diciembre termina su gestión que quedará a cargo de María Isabel Bosco, actual secretaria de Gobierno de Elortondo. “Me concentraré en mi actividad privada –es titular de una empresa de venta de hormigón– que nunca dejé. Soy jefe comunal pero a la tarde mantengo mi otro trabajo. Nunca viví de la política. Formamos una comisión de trabajo y nos vamos rotando en la comuna, todos con sueldos mínimos”, agregó.

Fuente: Rosario3