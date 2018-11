Insólito: fue a operarse de hemorroides y le extirparon la vesícula

En la ciudad de Bahía Blanca, un médico cirujano fue condenado a diez meses de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación para ejercer la medicina luego de que le extirpara la vesícula a un paciente que debía ser operado de hemorroides.

Luis Caviglia (72) fue acusado del delito de “lesiones culposas gravísimas” a su paciente, Gloria Kraemer. El insólito episodio tuvo lugar en el hospital privado “Raúl Matera”, el pasado 10 de noviembre de 2014.

“Lo que a mí me dolió es que el doctor Caviglia jamás me pidió perdón, sino que solo se lamentó por su carrera, por su familia y no por mi situación”, expresó la damnificada.