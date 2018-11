La golpeó delante de su hija y prendió fuego la casa

Sucedió en Rosario. Una mujer de 32 años y su hija de 14 vivieron una noche de terror este domingo. No fue, sin embargo, la primera. La ex pareja de la mujer y papá de la adolescente, agredió brutalmente a su ex y luego incendió su casa de zona norte. El fuego destruyó por completo la planta alta.

"Anoche dormía y de repente empecé a sentir los golpes", contó Miriam.

Rodrigo, su ex, tiene prohibido acercarse a su casa de Palestina al 1600, sin embargo allí se apareció anoche. No es la primera vez que lo hace. Hace cuatro meses le prendió fuego un televisor y hasta hace poco vivía en la vereda de enfrente.

Esta vez, Rodrigo comenzó gritarle a Miriam y pronto a golpearla. Era cerca de la medianoche del domingo y en ese momento estaba con su hija de 14 años. Tiene cuatro, de entre 18 y 4 años.

Desesperada la adolescente fue en busca de ayuda. Su tío, que vive cerca, logró sacarlo de la casa pero Rodrigo logró volver a entrar poco más tarde. Fue entonces cuando prendió fuego la planta alta de la vivienda.

Las llamas destruyeron todo. Parte del techo se desplomó y las llamas devoraron los muebles. (Para ayudar, comunicarse al 152 252 941).

Miriam habló de la indiferencia de la policía. Hace varios años que sufre las agresiones de su ex. Al principio creía que podía cambiar y lo perdonaba pero, contó, el límite llegó hace cuatro meses cuando incendió su televisor y otras cosas personales. En esa ocasión, hizo la denuncia en la comisaría 32ª. "Me dijeron que no podían hacer nada", se quejó.

Fuente: Rosario3