Un papá se tatúa la misma cicatriz de su hijo para evitar que sufra cuando crezca

Al pequeño debieron extirparle un quiste en su cráneo y su padre no lo dejó solo, se tató la misma cicatriz de su hijo para evitar que sufra cuando crezca

Con un año, Damian pasó por una experiencia complicada. Tuvieron que operarlo de emergencia para extirparle un quiste del lado derecho de su cráneo. La cirugía fue exitosa y el pequeño se recuperó pero le dejó una cicatriz en la cabeza. Su padre Drake Britt decidió hacerse un tatuaje de la herida en el mismo lugar.

Todo empezó en marzo de este año cuando Britt se dio cuenta que su hijo tenía un lado de la cabeza más grande que el otro. Junto con su pareja y mamá del chico, Emily Stobo, fueron al hospital al hospital donde los rayos X revelaron un quiste del tamaño de una pelota de tenis en el lado derecho de su cráneo.

Tras pasar 24 horas conectado a un respirador, Damian empezó a dar muestras de recuperación. Cuatro días después fue dado de alta pero el hueso del cráneo tardó tres meses en sanar. Fue entonces cuando los padres se dieron cuenta de que la cicatriz no iba a desaparecer por completo y su papá tomó cartas en el asunto.

Britt quiso tatuarse para ayudar a su hijo a sentirse más seguro cuando crezca por si se rien de la marca en el colegio. Además, el hombre quiere que su pequeño aprenda a amar su cicatriz, que si bien es una marca de una operación también es un símbolo de supervivencia.

“¿Qué pasaría si alguien lo atacara o tratara de burlarse de él en la escuela? No quiero que él tenga que preocuparse por nada. Tengo la esperanza de que él se sienta emocionado de que yo también tenga la cicatriz, y no sea tímido. Es para simbolizar que si hubiera podido ponerme en su lugar, lo habría hecho”, explicó Britt. “Su cirugía fue la cosa más importante que hemos tenido que pasar en nuestras vidas. Quería mostrar mi apoyo para él. Ahora, él no es el único que tendrá una cicatriz de por vida”, manifestó.

