Regional: Acribillaron a balazos a la madre de una militante kirchnerista

Una mujer de 60 años, madre de una conocida militante kirchnerista de la ciudad de Santa Fe, fue asesinada de siete balazos en la esquina de Padre Quiroga y Salta, del barrio Santa Rosa de Lima, de la capital provincial.



La víctima fatal fue identificada como Beatriz Ramos. Era la mamá de Norma Porucznik, quien es referente del Movimiento de Organizaciones Barriales de Santa Fe y también integró la lista de candidatos a diputados nacionales en las elecciones del año pasado por el espacio político Unidad Ciudadana, que encabezó Agustín Rossi.

Enviamos nuestras condolencias a la militante y compañera Norma Porucznik en este doloroso e injusto momento. Exigimos justicia por su madre que murió producto de recibir 7 balazos en barrio Santa Rosa de Lima. — Unidad Ciudadana SF ☀️ (@UniCiudadana_SF) 16 de noviembre de 2018



El crimen de Ramos causó conmoción en la ciudad de Santa Fe. No sólo por tratarse de un familiar directo de una militante social de muchos años, sino por la violencia del ataque.

Todo sucedió ayer, alrededor de las 18. Los primeros indicios indican que la mujer habría sido asesinada por habitantes del mismo barrio. Si bien aún no están del todo claro los motivos, una posibilidad es que la ferocidad del atentado tenga que ver con la militancia de Norma.



De acuerdo a las primeras informaciones difundidas por Uno Santa Fe, Ramos recibió siete impacto de bala: dos en la espalda, dos en el hemotórax derecho, dos en la región subcostal izquierda y uno en el brazo izquierdo.



Ramos recibió los primeros auxilios de vecinos y poco después fue trasladada en un móvil policial al Hospital José María Cullen, donde falleció poco después como consecuencia de la gravedad de las heridas que sufrió.



Poco después de confirmarse la muerte de Ramos, su hija posteó en redes sociales la siguiente leyenda: "Poner el cuerpo. Una mujer sola. 7 tiros. Los narcos se adueñan de todo. Jamás dije nada, pero no me callo. Quiero justicia. Mi vieja y yo no estamos más que para organizar la ayuda. vieja, no va a quedar impune. No más narcos en los barrios. Te amo vieja".