Las lluvias castigaron fuerte a Colonia San José

Los más de 280 milímetros que llovieron en sólo 48 horas, sumado a la gran masa hídrica que ingresa desde el oeste -principalmente por Franck; Las Tunas y San Jerónimo Norte-, dejaron al distrito de Colonia San José bajo el agua. “Las abundantes precipitaciones en tan pocas horas provocaron la saturación de canales y la consecuente inundación y anegamiento de campos y caminos de toda la colonia. La situación de la agricultura, ganadería y principalmente de los tambos es muy crítica”, precisó el Jefe Comunal Luis Chatelaín.

En este sentido agregó que el sector oeste del pueblo, límite con Franck, está bajo agua. “Las obras que se hicieron están trabajando a full, pero no da a basto. Parece que las obras que se planificaron entre comité de cuenca, comuna y provincia, quedaron chicas. Funcionan muy bien pero no dan a basto. Entra más agua de lo que sale”.

Chatelain sostuvo que por pendiente natural recibimos agua de Franck, Las Tunas y San Jerónimo Norte. “El canal está bien proyectado, saca el agua, pero la masa hídrica que llega desborda completamente. La producción agropecuaria de esta zona venía recuperandose lentamente de las últimas inundaciones de 2016 y 2017. Pero esta situación los termina por liquidar”.



El titular del Ejecutivo local manifestó que en la zona quedan sólo dos o tres tambos. “Con estas lluvias terminamos por perder todas las pasturas, será muy difícil salir adelante. Además los trigos están bajo el agua y será muy difícil de levantar”.



Chatelain reconoció que la situación es crítica. “Vamos a ver que pasa con el clima mañana a la mañana. Los animales tenían muy pocos lugares secos para acostarse. Hay muchos productores tenían pensado sacarlos, pero toda la zona está muy complicada. Serán meses muy duros”.



Por último el Jefe Comunal precisó que durante la construcción de la Autovía 19, no se hicieron obras necesarias para que el agua drene de norte a sur, hacia el bajo. “Eso hizo que existan entre 100 y 200 hectáreas muy afectadas por falta de salida del agua. Es en el límite con San Agustín. Allí no se hizo -una vez culminada la obra de la ruta- ninguna de las alcantarillas y cruces para que el agua drene y no quede estancada. Con el comité de Cuenca Malaquí-Los Troncos hicimos una serie de pedidos a Vialidad Nacional para volver a hacer las obras, pero aún no nos han habilitado. Sería un canal nuevo con una serie de alcantarillas, para que el agua salga y no quede en los campos, arruinando toda la producción”.

Esta situación se da desde San Agustín hacia el este unos 3 kilómetros. “Allí no están los canales hechos. Vamos a elevar un pedido en forma conjunta con Emiliano Mónaca -presidente comunal de San Agustín-, para que se revea la situación de la Autovía en un sector de Colonia San José, donde queda el agua sobre la calzada generando graves accidentes de tránsito”.

En el Paraje La Vigilancia

Las lluvias de esta semana dejaron nuevamente sumergidos bajo el agua los campos del Paraje La Vigilancia. A esta situación se sumó -como ocurre desde hace una década- el desborde de los canales que empeoró la crítica actualidad que viven los productores agropecuarios del distrito. En diálogo con El Litoral productor Gastón Amadei precisó que los reclamos por obras hídricas llevan más de 10 años, pero la solución nunca llega. “Ante cada lluvia importante cuencas arriba la situación empeora. Esta vez cortó la Autovía en la parte nueva cuando antes eso no ocurría. Necesitamos que se adecuen los canales y nuevos puentes en la Autovía 19, pero nada de eso ocurre. El canal desborda y nos inunda cientos de hectáreas. Desde hace 10 años ocurre lo mismo y nadie hace nada”.



Amadei señaló que la producción tambera de esta zona venía recuperando las pasturas y se habían comenzado a hacer las reservas para el invierno que viene. “Lamentablemente otra vez se pierde todo. En el tambo hay unos 30 centímetros de agua después de la lluvia del martes. Es muy poco lo que fue bajando a hoy. El sol de este miércoles permitirá que la situación no se siga agravando”, añadió Amadei.



Como lo viene reflejando El Litoral desde hace más de una década, las obras hídricas que solicitan los productores evitarían -en su mayor parte- la inundación de miles de hectáreas ubicadas en el sector norte de la Autovía 19, en el tramo que incluye Sa Pereira, Pilar, San Jerónimo del Sauce, Franck, San Jerónimo Norte, San Agustín, San Carlos Norte y Las Tunas.

Fuente: El Litoral