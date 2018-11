Bodoira: “El Ministro Pullaro tiene que dar un paso al costado”

Al término de una reunión realizada en el Ministerio Público de la Acusación, el secretario de Prevención en Seguridad, Delvis Bodoira, manifestó que “la sensación que nos quedó es que el ministro Pullaro no está a la altura de las circunstancias; no conoce la realidad de la ciudad de Rafaela y no es casualidad que venga sin avisar”.

El funcionario expresó que “vemos que no hay voluntad política de resolver el problema de fondo; seguimos viendo móviles en la Jefatura de Policía parados porque no hay efectivos para manejarlos; vemos desidia por parte del Ministerio de Seguridad en la temática de inseguridad cuando argumentan que es un tema social y que ellos no tienen la responsabilidad”.







Bodoira expresó que el municipio tiene “el mayor presupuesto de la historia en desarrollo social”, agregando que “estamos en el proceso de incorporación de 25 agentes a la Guardia Urbana y mayor cantidad de equipamiento; hacemos todo lo que podemos y más dentro de los límites constitucionales que tienen los municipios para mantener la seguridad”.

El secretario de Prevención en Seguridad se mostró disconforme con los dichos de Pullaro al decir “que el ministro nos diga que el delito está estable en Rafaela nos parece una tomada de pelo; me parece que el ministro tiene que dar un paso al costado si se le acabaron las ideas. Creo que esta situación no va más”.

“Nosotros vamos a seguir haciendo el esfuerzo pero me parece que los del ministro Maximiliano Pullaro así no puede seguir”; concluyó Bodoira.