La autoridad máxima responsable de la seguridad en Rafaela se "Victimisa"

Esto último molestó al ministro de Seguridad de la provincia, por lo que terminó denunciando a los fiscales afirmando que las escuchas son ilegales. Apullán terminó, al igual que Martí, siendo imputado por el delito de falsedad ideológica, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El fiscal se retiró de la audiencia disparando acusaciones fortísimas contra todo el arco político, desde el gobernador hacia abajo. También se refirió al fiscal Arietti y Baclini.

Apullán aseguró que, en el marco de una investigación, a espaldas estaban pasando información de lo que estaban investigando al arco político. Agregó que Pullaro confiesa en escuchas que hablaba con gente del MPA cuando se estaba deteniendo a Rodríguez, el exjefe de la URV. Afirmó que el MPA estaba funcionando para el poder político.

El fiscal se preguntó: “¿No parece irregular que un jefe del MPA de Santa Fe esté prometiendo detenciones después de las elecciones a Pullaro? ¿O que funcionarios del MPA estén pasando información de una investigación en curso?”. Afirmó que se le comunicó al propio gobernador los avances de ese trabajo y agregó que hay subordinación del MPA Santa Fe al poder político.

“Yo no inventé las conversaciones de un ministro con un integrante de un concurso de la máxima jerarquía de la policía. Supongamos que no es delito, ¿y la ética pública? ¿Eso no hay que investigarlo?”, dijo. Y agregó que el fiscal Arietti le dijo que los concursos se manejan así.

Por su parte, Pullaro comentó: “queremos saber quién estuvo atrás. Había intereses de correrme del Ministerio, y ellos fueron herramienta de esos intereses oscuros”. Afirmó que Apullán habla desde la desesperación.

Fuente: Radio Rafaela