La historia de la monja que se transformó en actriz porno

Yudy Pineda, una colombiana de 28 años, se convirtió en noticia en las últimas horas luego de que los medios de su país revelarán su particular historia: era monja, dejó los hábitos por un amor y ahora se gana la vida como actriz porno webcam.

Yudy nació en Ituango, en el departamento de Antioquia. Pero su familia se mudó cuando tenía apenas dos años. “Me fui para Urabá. Allá estuve en un colegio que visitaban las monjas y decidí entrar a esa vocación”, contó a Caracol Radio.

También te puede interesar: Horror: Le mutilaron los genitales y asesinaron a un jugador del San Pablo

Volcó un acoplado cargado con bolsas de sal en la autopista

Alerta en la región: lunes y martes con lluvias y tormentas







Entre los 10 y los 18 años la joven estuvo en un convento. Pero decidió dejar los hábitos cuando se enamoró del profesor de Catequesis.

Ese amor no prosperó y se fue a vivir a Medellín, donde consiguió trabajo en Nestlé. Allí conoció a Juan Bustos, un filósofo que creó la primera “universidad” en Colombia para preparar a modelos webcam. Hizo un casting en un estudio y la contrataron. Igual, sigue siendo ferviente católica.

“Primero me sentía mal, pero, la verdad, ya no. Me siento súper bien cuando voy a la iglesia. Siento mucha paz, mucha tranquilidad cuando estoy allá. Cuando entro, trato de entrar lo más decente que pueda, y no falto los viernes al grupo de oración, los sábados de vigilia y los domingos a la misa", dijo Yudy.

También te puede interesar: Semana de actividades especiales en Rafaela en Acción

Horror en el circo: estremecedor video del momento en que una leona ataca a una nena de 3 años

Femicidio: asesinaron a una empresaria y sospechan del novio







Un sacerdote intentó convencerla de que cambiara de trabajo, pero ella se negó, pues considera que lo que hace es “digno y artístico”. Aunque se confiesa seguido porque entra “en masturbación y pornografía”.

Pero además, Yudy gana más de 2.500 dólares cada 15 días.