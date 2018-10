Horror: Olvidó 6 horas a su beba en el auto y murió por asfixia

Una beba de un año y nueve meses murió tras pasar seis horas encerradas en un auto en Madrid, España. Fue por asfixia por deshidratación, según reveló la autopsia del Instituto Anatómico Forense de la capital española.

Según informó el diario El Mundo, el coche en el que estuvo Marta, la beba, llegó a alcanzar los 40 grados centígrados. El padre fue detenido por homicidio imprudente y luego fue liberado tras haber recibido ayuda psicológica y haber sido interrogado por la Policía Nacional.

El padre de la beba alcanzó a declarar que recibió una "llamada de trabajo" cuando debía dejar a su pequeña en una guardería. Agregó que "tenía mucho trabajo en la oficina".

Marta era la más chica de cuatro hermanos. Todos los días, antes de ir a trabajar, su padre llevaba a los tres mayores a la escuela y luego la dejaba en la guardería. Después tomaba el subte y se iba a trabajar.

La madre de la beba no se enteró del hecho hasta que fue a retirarla de la guardería. Allí le dijeron que Marta no había asistido. Llamó al marido y, al enterarse del olvido, fue inmediatamente a buscarla al auto. Le realizaron reanimación cardiopulmonar pero no pudieron salvarle la vida.

Fuente: El Mundo