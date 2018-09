La CGT confirmó el paro y Moyano pide más dureza

En medio de la interna de la Confederación General del Trabajo (CGT), el triunvirato confirmó ayer en una reunión de consejo directivo el paro general del martes próximo, mientras que Hugo Moyano (Camioneros) encabezó en simultáneo un acto en Ferro junto a los dirigentes de la central obrera más críticos del gobierno nacional, donde ratificó su adhesión a la medida de fuerza y lanzó junto a la Corriente Federal y otros gremios opositores al macrismo el Frente Sindical para el Movimiento Nacional.

Dos de los triunviros de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, brindaron una conferencia de prensa en la sede de Azopardo minutos después de que finalizara la reunión de consejo directivo en la que se confirmó la convocatoria a la huelga, la cuarta durante la gestión de Mauricio Macri.

"El paro es para que este gobierno escuche a los trabajadores y rectifique las políticas económicas que nos trajeron hasta acá", sostuvo Daer.

A su vez, el referente del gremio de Sanidad confirmó la falta de transporte público durante la medida de fuerza: "Son trabajadores al igual que el resto y están adheridos al paro. No habrá colectivos, trenes ni subtes", señaló.

Acerca de sus diferencias con los sectores más duros que lideran Hugo y Pablo Moyano, Daer evitó confrontar y sólo hizo referencia a una cuestión de "matices".

"Estamos en la misma vereda que la totalidad de los trabajadores. Los matices que podemos tener entre dirigentes no van a hacer mella en la posición que tiene le movimiento obrero contra la política de ajuste", señaló el triunviro cegetista.

En alusión a los dirigentes reunidos en Azopardo y a los que compartieron —al mismo tiempo— el acto en el microestadio de Ferrocarril Oeste, agregó Daer: "Son trabajadores los que están allá, somos trabajadores los que estamos acá".

Si bien en la sede de Azopardo y en Ferro hubo varias coincidencias en las críticas a las políticas del gobierno, estos sectores no acuerdan en torno a los pasos a seguir: los combativos reclaman un plan de lucha con mayor cantidad de marchas y huelgas, mientras que los moderados no quieren dinamitar todos los puentes con la Casa Rosada ni ir hacia un conflicto abierto.

En el acto de Ferro, colmado por militantes, en el primer acto público del Frente Sindical hubo discursos críticos a la conducción de la CGT.

En el cierre, Moyano le envió un mensaje al gobierno al pedir que "no sigan con esta política de entrega y quitándoles los derechos a los trabajadores porque nos obligan a salir a la calle a protestar".

Y desafió: "Le digo a Macri, Mauricio no me vas a doblegar, antes de entregar un derecho de un trabajador, que me quiten la vida".

Marcha a Luján el 20 de octubre

El líder de Camioneros, Hugo Moyano, cerró ayer el acto del Frente Sindical en el microestadio de Ferrocarril Oeste con una arenga a los sectores gremiales a unirse para "terminar con las políticas" del gobierno del presidente Mauricio Macri. Junto a Ricardo Pignanelli (Smata), Sergio Palazzo (Bancarios), Pablo Biró (Pilotos) y Omar Plaini (Canillitas), entre otros, Moyano anunció una nueva protesta tras el paro del martes próximo y que consistirá en una marcha a la Basílica de Luján el 20 de octubre próximo. "Nos quieren quebrar el espíritu y por eso vamos a ir a Luján", aseveró Pignanelli.

