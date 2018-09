Por la crisis ya cerraron 244 industrias en la provincia

El vicepresidente de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), Alejandro Taborda, dijo que la entidad industrial realizó un informe donde se da cuenta de que en la provincia ya cerraron 244 industrias producto de la crisis económica.

El industrial, que participó este martes de la Mesa Especial de Monitoreo Productivo que convocó la provincia, resaltó la iniciativa en un contexto económico muy complicado y aseguró que "la actividad industrial es en algunos casos desesperante. Máxime cuando hay noticias de que las tasas de interés se van a mantener al 60% hasta fin de año".

"Pero tampoco vemos –continuó– por qué podrían bajar a fin de año las tasas de interés si no lo pueden hacer ahora. Por eso vemos que esto va para largo. Con esas tasas de interés no hay comercio ni industria que pueda sobrevivir".

"Sabemos que cada vez hay más empresas con problemas, con pedidos de Repro, con procesos preventivos de crisis. Es constante la preocupación del sector sobre la realidad de la actividad productiva", señaló.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que se empiecen a dar despidos masivos, Taborda dijo: "El último informe de nuestra Federación ya habla de 244 industrias cerradas y eso significa ya pérdidas de trabajo constante. Y hay muchas que están en el día a día, sobreviviendo de viernes a viernes, de quincena a quincena y no hay a quién recurrir".

"El gobierno no está, los bancos no están, no hay ningún tipo de financiamiento; la Afip estiró algunos planes pero uno sabe que se acaban y hay que pagarlos. No vemos una salida rápida a esta problemática sino todo lo contrario, vemos un empeoramiento constante", se quejó.

Al ser consultado sobre el impacto del dólar, Taborda respondió: "Evidentemente hay un sector industrial que ya tenía una cartera exportadora y que esto le beneficia la ecuación. Lamentablemente hay medidas en contrario como la quita de reintegros a la exportación y sobre todo las retenciones porque (el campo) es un sector importante que nos va a sacar de esta situación de escasez de dólares".

Y agregó: "Creemos que son medidas contrarias, que no hay que gravar la actividad productiva sino a otras y sobre todo hay que darle una salida al sector productivo. Con estas tasas de interés no se puede trabajar".

"Todos sabemos –argumentó– que las industrias una vez que se cierran tardan años en recuperarse y más en un contexto de ajuste. Ya se habla del 2020 con un crecimiento del cero por ciento. Hace años que no se veían perspectivas de este tenor. La actividad productiva es inversión al largo plazo y expectativas, pero hoy lo que vemos son expectativas negativas".

Luego, UNO Santa Fe le preguntó si había un canal de diálogo con Nación para transmitir todas esas preocupaciones y Taborda referenció al ministro de la Producción, Dante Sica, como "un hombre capaz" y que conoce mucho la actividad. "Vemos un buen diagnóstico pero no vemos medidas que salgan a campear este temporal. La realidad es que hay una realidad tremenda y estas medidas no hacen más que agravar esta situación", sostuvo.

Mientras que sobre las respuestas que reciben de parte de Sica, Taborda expresó: "Nos dicen que están trabajando, que van a dar más líneas de producción, líneas de financiamiento productivo y no aparecen; las de financiamiento de impuestos no aparecen y no hay ningún tipo de medidas paliativas en el corto plazo".

