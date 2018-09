Guau: Lali Espósito contó qué hace antes de tener sexo con su novio

Lali Espósito reveló qué hace antes de tener sexo con su novio, Santiago Mocorrea, con quien ya lleva dos años de pareja.

La actriz contó detalles de la intimidad que vive con el joven cuando lo visita en su estancia de General Villegas, en la provincia de Buenos Aires, durante una entrevista con el programa Cortá por Lozano.

“Tengo fobia a los perros, me mordió uno cuando tenía 14 años, al costado del glúteo. Y Santiago tiene… Nicole (Neumann), escuchate esto: mi chico tiene 12 perros. Todos perros grandes, están en el campo”, comenzó Lali.

“Cuando voy, él está laburando y yo me encuentro sola. Y si me tengo que mover unos metros con el mate, lo tengo que pensar 39 veces porque si doy un paso al pasto, se vienen 12 chabones, y yo estoy sola. Él mide 1,93 metros y los controla, pero a mí me comen. Imaginate, pero debo decir que son buenos y hermosos. Y me estoy acostumbrando”, agregó.

Luego, Verónica Lozano le consultó por la intimidad de la pareja con tantos animales.

“Hay dos que duermen adentro, que son los más pegados a él. Yo los trato como personas «¿qué tal, buenas noches? ¿te retirás de acá?»”, reveló.

Y cuando le preguntaron si los perros permanecían en la habitación al momento de tener relaciones, Lali fue contundente: “¡Ay, no! Qué feo que te estén mirando, ja ja ja. No, no, me da cosa. No, ahí es cuándo les digo «chicos...»”

Fuente: Rosario3