El videoclip de Candela Tinelli que ya es furor

"Toma mi mano, te invito a conocer mi historia". Así comienza la canción "Yo", con una letra firmada por Candelaria Tinelli. Y lo que parece una contradicción –todos creemos conocer la historia de la hija de Marcelo Tinelli, quien a través de las redes sociales consiguió una popularidad propia–, es en verdad la afirmación de una idea: Lele-como la conocen sus íntimos y como se presenta artísticamente- es mucho más de lo que se ve y lo que se dice de ella.

Allí, en la primera imagen a la it girl se la ve en primer plano, ya acercando una pista: su cuello está al descubierto. Varios segundos después camina de espalda, y ya está claro: su cuerpo no tiene tatuajes. La malla en color nude incrementa el impacto visual.

"Quiero hacerte entender que tengo mucho más adentro", sigue cantando Cande, mientras una mancha negra empieza a recorrer las paredes blancas de lo que sería un piso abandonado. Y entonces, ya sobre el final, la tinta empieza a cubrir su cuerpo. La cantante va quitándose el maquillaje que cubre sus brazos, sus piernas, su cuello, todo su cuerpo, para mostrar así los distintos grabados en tinta. Otro mensaje claro: los tatuajes no cubren su piel; los tatuajes son su piel. "No me juzgues cuando reconozcas mis cicatrices", se la escucha cantar.

"Es mi primer video, y eso quise escribir tal cual lo que me pasa -confesó Candelaria-. Creo que es, con total humildad, la realidad. Me pareció que esta es una buena manera de expresar lo que siento".

"Yo" está disponible en YouTube desde el primer minuto de este viernes. Y ya superó las 560 mil reproducciones.