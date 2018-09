Conflicto universitario: gremios docentes anuncian una semana más de paro

Para este viernes estaba acordada una reunión paritaria de los gremios docentes universitarios con el gobierno nacional. Si bien la cita era a la 10, una primera comunicación con el Ministerio de Educación anunció que se postergaría hasta la tarde. Sin embargo, minutos antes del encuentro se confirmó que las negociaciones continuarían recién el próximo lunes a las 17.

"Participamos ayer de la marcha federal que fue enorme. Inmensa a pesar de la lluvia, el frío y el viento fuerte. Hoy cuando el gobierno anunció que la reunión programada se postergaba para la tarde dimos comienzo a nuestros plenarios de secretarías generales, pasamos a un cuarto intermedio para acompañar a los compañeros paritarios hasta que terminara la reunión para ver el ofrecimiento y ver cómo seguir, pero se suspendió para el lunes", dijo Mariana Carminatti, secretaria general de Adul a UNO Santa Fe.

Y agregó: "Entonces, allí, en la plaza que está frente al ministerio decidimos por unanimidad continuar con una semana más con el cese total de actividades, por supuesto asistiendo la semana que viene a la reunión. Sin embargo, entendemos que esta es una manera de poner más tensión a un conflicto que quedó demostrado ayer que no es una cuestión de algunos pocos, sino que somos cientos de miles que no estamos dispuestos a dejarnos torcer el brazo por este gobierno que insiste en dar respuestas no satisfactorias o directamente no darlas. Más con un día como el de ayer, donde la economía explotó por los aires. Cada minuto que pasa lo que venimos pidiendo como recomposición salarial va perdiendo sentido totalmente".



Cabe recordar que la última reunión se realizó el pasado miércoles 28, donde la oferta rechazada por los gremios consistió en un 15 por ciento con sumas fijas para los distintos cargos de la escala salarial. En ese momento, desde Conadu Histórica se mostraron molestos por considerar que no hubo avances y que de hecho la oferta fue "un retroceso en los derechos adquiridos en 2005 en lo que llamamos blanqueo salarial", según referentes.



Finalmente, sobre el reclamo salarial, Carminatti reafirmó: "Si el lunes hay una propuesta que pueda ser evaluable, lo vamos a estar considerando. Sigue vigente el reclamo del 30 por ciento más cláusula gatillo. No es para nada tentador este panorama. A un gobierno que vino a decir que en pocos meses terminaba con la inflación, y hoy se dispara, lo menos que le podemos pedir es esto".

Los estudiantes marcharán el lunes



El próximo 3 de septiembre, desde las 16, los estudiantes santafesinos marcharán desde las facultades tomadas en Ciudad Universitaria ubicada en barrio El Pozo hasta la puerta del Rectorado, en Bulevar Pellegrini 2750, en apoyo al reclamo docente y por aumento del presupuesto de bienestar estudiantil.

Fuente Uno Santa Fe