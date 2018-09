Más recorte de gastos y suba de impuestos

El margen de maniobra del Gobierno está restringido por el acuerdo con el Fondo Monetario, que sin embargo ya le abrió el camino para alguna de las medidas que se estudian, como aplicar retenciones a las exportaciones.

La devaluación del 40% del dólar en agosto y del 100% nominal en el año mejoró sustancialmente la situación de los sectores más competitivos, como los exportadores de commodities. Y ahora también alcanza a economías regionales y algunos sectores industriales, por lo que en el Ejecutivo evalúan que las retenciones no sean sólo para el campo sino volver al esquema que Cambiemos eliminó en diciembre de 2015.

Para el 2019 se estima que las exportaciones de bienes y servicios podrían llegar a los U$S 100 mil millones, según detalló el director ejecutivo de la Unión Industrial Argentina, Diego Coatz, esta semana.

“Evaluamos mejorar los ingresos en vez de ir por los gastos”, comentaron desde un ministerio para decir que la prioridad pasa por reforzar la recaudación. En ese sentido, la principal alternativa sería aplicar retenciones de manera generaliza a las exportaciones. ¿Los motivos? La necesidad del Tesoro de enviar una señal fuerte al mercado de que se hará con los recursos para pagar la deuda y alejarse de los temores del default.

Según fuentes oficiales, el plan iría más allá de gravar sólo las exportaciones del campo. Analizan incluir también a sectores como la industria, la energía -sus exportaciones en el año aumentaron 91,6%-, minería, entre otros.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, anticipó en la semana que el Gobierno buscará adelantar el cumplimiento del objetivo fiscal con el Fondo Monetario Internacional. La meta del 1,3% del PBI para 2019 será “techo”. Cerca del Presidente señalan que el objetivo consistirá en alcanzar algún número entre cero (la meta de 2020) y el 1,3% del PBI.

El oficialismo busca el apoyo político de la oposición a la hora de presentar esta propuesta en el proyecto de Presupuesto 2019 el próximo 15 de septiembre. En coincidencia, en Washington, el staff del FMI elevará por esos días al Board el plan de Argentina: flexibilizar las fechas de desembolsos y darle mayor grado de libertad al Central a la hora de intervenir evitando situaciones como las de esta semana cuando el dólar llegó a . Así entonces llegaría al menos un desembolso del FMI por U$S 3.000 millones.

Los analistas coinciden en que las exportaciones son un impuesto malo. La diferencia entre quienes están a favor y en contra radica en que para unos el dólar en - justifica el gravamen. Se explicó que con una alícuota de 5%, el tipo de cambio para los exportadores en los niveles actuales seguiría siendo competitivo. “Es similar al de 2004-2005”, sostuvo Marina Dal Poggetto, directora del estudio Eco Go, sobre el tipo de cambio real. La economista defiende la suba de retenciones: “No se puede permitir que el mercado determine la distribución del ingreso”.

Según Daniel Marx, director de Quantum Finanzas, las retenciones sobre las exportaciones “ayuda en el corto plazo para morigerar los aumentos en los precios locales como consecuencia de la devaluación y conseguir más recaudación”. “Pero complica la integración con el mundo”. Argentina produce partes que se verían impactadas o incluso empresas que importan para exportar.

El Gobierno está considerando volver a aplicar un impuesto del 10 por ciento a las exportaciones de maíz y trigo. Según el plan que se estaría considerando, los impuestos se aplicarían hasta fines de 2019, y los impuestos a las exportaciones de soja y de harina y aceite de soja se congelarían en los niveles actuales hasta fines del año próximo.

Previsiones

El economista Luciano Cohan, socio del estudio Elypsis y hasta hace poco miembro del equipo económico, tuiteó este jueves que una alícuota de 5% a las retenciones de todos los productos recaudaría entre U$S 3.500 millones y U$S 4.000 millones en 2019. ¿Qué significa? Dujovne tendría casi dos terceras partes del financiamiento del déficit fiscal asegurado. Tema no menor en un momento donde se le cerraron los mercados internacionales. Desde hace días economistas, bancos e inversores demandan al Gobierno una explicación detallada de las necesidades de financiamiento 2019.

Cerealeras

En las últimas horas las cerealeras apuraron el registro de exportaciones. Lo hicieron ante los rumores de las retenciones y luego de que dos semanas atrás el Gobierno avanzara sobre las retenciones a la soja. Si bien mantuvo el esquema de rebaja en el poroto, suspendió el previsto para aceites y harinas. El ahorro buscó generar $ 65.500 millones para lo que resta de 2018 y 2019. Pero no alcanzó y ahora Dujovne va por más. “La política fiscal del Gobierno será más agresiva”, anticipan desde la Casa Rosada. “Vamos a trabajar el fin de semana en ello”.

Respaldo

El Banco Mundial brindó un “fuerte respaldo a Argentina” tras crisis cambiaria. El vocero de la entidad confirmó además que en los próximos 12 meses se liberará un pago de 1.750 millones de dólares previamente acordados.

Fuente: El Litoral