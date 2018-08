Los docentes universitarios anuncian otra semana de paro y van por el 30%

De esta forma, arrancará la cuarta semana consecutiva en que los profesores no dictan clases. Esperan que el gobierno nacional mejore la última oferta salarial, del 15 por ciento de aumento.

El plenario de secretarios generales de la Conadu Histórica resolvió este viernes continuar con el cese total de actividades académicas la próxima semana, del 27 de agosto al 1 de septiembre. De esta forma, los docentes de 23 universidades del país darán inicio a la cuarta semana de paro en forma consecutiva. Adelantaron que el lunes en la reunión paritaria con el gobierno nacional pedirán un 30% con cláusula gatillo. Falta conocer la resolución del resto de los gremios universitarios.

"No queremos la cláusula automática para que el gobierno no vuelva a incumplirla como lo hizo en el 2016", explicó Oscar Vallejos, secretario adjunto de la Asociación de docentes de UNL (ADUL). Además adelantó que este jueves 30 se realizará una marcha universitaria nacional en la ciudad de Buenos Aires que irá desde el Congreso Nacional hasta el Palacio Pizzurno, lugar donde está la sede del ministerio de educación.

Cabe recordar que la asamblea de la ADUL resolvió esta semana además de sostener el paro y convocar a la marcha: "repudiar y rechazar las expresiones del exrector de la UNL y actual diputado nacional de Cambiemos Albor Cantard que planteó que la planta docente universitaria es excesiva. Aquí no sobra ningún docente y no sólo eso: hay que mejorar las plantas docentes para hacer frente a las misiones sustantivas de la Universidad que son tres: docencia, investigación y extensión".



La medida de fuerza se tomó luego de una semana de intensa actividad de manifestaciones en todo el país. En Santa Fe se realizó este miércoles frente a Rectorado de la UNL un Estudiantazo y vigilia que reunió más de dos mil personas y se prolongó por 16 horas. Los estudiantes, gremialistas, docentes y administrativos se reunieron en la mañana del jueves con el rector de la casa de estudios, Enrique Mammarella, para expresarle la necesidad que se manifieste a favor de los docentes y solicitarle fondos para el bienestar estudiantil en relación al comedor, fotocopias y transporte.



Por su parte, en la Universidad Tecnológica Nacional se realizó este jueves un abrazo simbólico que convocó a numerosos actores de la comunidad universitaria, donde el decano de la Regional Santa Fe, Rudy Grether, dijo que las afirmaciones del actual diputado de Cambiemos respecto de que hay una cantidad exagerada de docentes en el país, causaron sorpresa en la comunidad educativa. Sostuvo además que los docentes no solo realizan actividades áulicas, también hacen extensión, investigación y prestación de servicios.

