Bombero devuelve dinero encontrado a un jubilado

Daniel Santi, un bombero de La Playosa, una localidad ubicada a 186 kilómetros al sudeste de Córdoba capital, encontró el jueves 16 de agosto en la ciudad de Villa María un sobre con 1700 dólares.

Lejos de apropiarse de lo ajeno, el hombre, que había viajado a esa ciudad para realizar unos trámites personales, buscó a la persona que lo había extraviado: un jubilado de 81 años.

“Yo estaba en una calle céntrica de Villa María y veo que en la calle había un papel que tenía dinero. Lo levanto y veo que no había nadie. Lo único que veo es una persona a 50 o 60 metros del lugar que iba en bicicleta”, dijo el hombre a FM Top y, añadió: “Yo me fui a hacer una diligencia que tenía que hacer y cuando vuelvo corroboro que era del Banco Macro y veo que ya estaba cerrado. Al otro día volví a Villa María y hablé con un cajero conocido. Él me pasó los datos del hombre que había perdido ese dinero”.

Con los datos del damnificado, Santi fue hasta la casa del jubilado y le devolvió la plata. “La emoción fue muy grande, me invito a pasar y estuvimos charlando como dos horas”, dijo y, prosiguió: “Me preguntaba de qué manera me podía pagar y yo le dije que con nada, que era un deber mío”.

Bombero héroe

Para el jubilado, el bombero se convirtió en su héroe personal. Ese dinero era de unos ahorros personales. “La emoción que tenía cuando le devolví la plata me reconfortó el alma”, concluyó el bombero de La Playosa.

