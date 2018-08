Tremendo: Vialidad Provincial dejará de percibir $500 millones por la quita del Fondo Sojero

El ministro de Economía de Santa Fe, Gonzalo Saglione, confirmó esta semana que la provincia dejará de percibir 2.300 millones de pesos anuales por el fondeo sojero. De ese total, $500 millones estaban dirigidos a Vialidad Provincial, organismo que dejará de percibir dichos montos.



Así lo confirmó a UNO Santa Fe el titular de la dirección, Pablo Seghezzo. Tenían como destino parte del financiamiento de 15 obras viales que se llevan adelante en distintos puntos de la provincia. Por tal motivo, si bien la afectación podrá ser dispar, no provocará que se frenen los trabajos. Al respecto, el funcionario precisó que no hay ninguna obra que sea costeada únicamente por el Fondo Soja, ya que "una misma obra tiene distintas fuentes de financiamiento".



Consultado sobre si el gobierno provincial reemplazará con fondos de su propio tesoro los recursos que no llegarán por el Fondo Sojero, apuntó: "Todavía no hay ninguna decisión. Igualmente, hace pocas semanas el gobierno provincial reforzó a Vialidad con 1.300 millones de pesos, producto del impacto de la inflación y devaluación. Tenemos comprometidos 900 millones de pesos más antes de fin de año para ir asumiendo estos desfases que tuvimos".



La eliminación del fondo sojero se enmarca en un paquete de medidas mediante las cuales la Casa Rosada busca un ahorro fiscal de 65.000 millones de pesos. Por este fondo, Santa Fe esperaba un desembolso de Nación de 2.300 millones de pesos en 2018.



"Es un golpe al federalismo. Todos estos fondos que recibía Santa Fe no eran para cubrir gastos corrientes, esto era para fondos de inversión, para maquinaria y obra pública", apuntó Seghezzo tras conocer la decisión del gobierno nacional.



"Santa Fe es una de las principales provincias productoras de soja, los ingresos que se generan gracias a la producción de Santa Fe se redistribuían entre todas las provincias, por eso es un fondo solidario", agregó.



El director de Vialidad Provincial se mostró preocupado por las decisiones de Nación e insistió: "Es un golpe al poquitísimo federalismo que existe en la República Argentina, que es un tema histórico pero que lamentablemente este gobierno sigue reforzando, sigue trabajando con un centralismo".