"Las ventas no levantan", la advertencia de los centros comerciales de la provincia

Desde la Federación de Centros Comerciales de la provincia de Santa Fe advierten que las ventas no se recuperan y se transforma en un gran problema para los comercios y las pymes que, además, no encuentran financiamiento acorde y se ven aturdidos por las tarifas.



Adrián Schuck, presidente de Fececo, destacó que ya no hay promoción con tarjeta o rebaja que alcance para levantar el nivel de consumo. "Se buscan todas las alternativas, los negocios apelan a promociones. El tema de las tarjetas, de todas las maneras. Son herramientas que nos ayudan pero el consumo no aparece".



"Consideramos que no aparece por la inflación que tenemos, el golpe de las tarifas, la política económica a nivel nacional también ayuda a que el consumo siga en baja", señaló el referente del sector. Además, indicó que ya ni siquiera en las fechas más importantes para el sector, como pueden ser Día del Padre, de la Madre o el que se aproxima, el Día del Niño.



"Las ventas siguieron en baja en todos los rubros, algunos en mayor o menor medida. Es un año muy difícil, muy complicado. Y bueno, siempre tenemos la esperanza de que esto termine y arranquemos de nuevo", destacó.



"El comercio, los servicios y las pymes están afectadas por el financiamiento. Los intereses altísimos son transferencia directa de fondos hacia los clientes y hacia los empresarios por parte del sector financiero. Eso impacta en el consumo", comentó Schuck a UNO en la Radio.



"Observamos negocios vacíos, salones en alquiler. Normalmente se van retroalimentando y se van mudando. Los kioscos y despensas han tenido un durísimo impacto en tarifa eléctrica y no hay reacción. Si tendríamos ventas altas, un consumo alto, no estaríamos mirando los pequeños detalles. Necesitamos que levanten las ventas", remató el titular de Fececo.

Fuente: Uno Santa Fe