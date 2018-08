Presentaron un amparo para que no se despenalice el aborto en el Código Penal

La agrupación Más Vida presentó un recurso de amparo en la Justicia Federal para frenar la despenalización de las mujeres que accedan a un aborto, que será incluida en la reforma del Código Penal.



Raúl Magnasco, presidente de la ONG que rechaza la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, señaló que el recurso presentado para impedir, además, la despenalización de las mujeres, se apoya "en la Constitución Nacional".



En este sentido, señaló que el artículo 81 de la Carta Magna indica que no se puede volver a tratar dentro del mismo año parlamentario un proyecto de ley que ya fuera rechazado por alguna de las Cámaras.



"No aceptamos que quieran meter por la ventana lo que no pudieron meter por la puerta, el pueblo ya se manifestó y sus representantes también, todos dijimos «no» al aborto", expresó el activista.



La presentación del amparo fue acompañada por una movilización de militantes de las agrupaciones Más Vida y Marcha por la Vida en la puerta del Palacio de Justicia.



El borrador del proyecto de reforma integral del Código Penal incluye la jurisprudencia del fallo FAL sobre aborto no punible cuando el embarazo provenga de un abuso sexual y reemplaza la referencia actual a la "violación o atentado al pudor cometido sobre mujer idiota o demente" por "abuso sexual".



También se contempla el aborto no punible cuando sea con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud física o mental de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios, de acuerdo al borrador al que accedió NA.



Por último, establece que cuando no existieran estas causales, la pena de prisión para la mujer será de uno a tres años (es decir que será excarcelable) pero el juez podrá disponer que sea dejada en suspenso o directamente eximir a la mujer.