El Cine Belgrano presenta su cartelera

Este fin de semana continúan dos entretenidas comedias: la argentina "Re loca", protagonizada por Natalia Oreiro a las 19:45 y "Cuando ellas quieren" con Jane Fonda y Diane Keaton a las 21:30. Además, se estrena la película "Ant-Man y la avispa" doblada y en 3D, basada en los personajes de Marvel Comics, que se proyectará a las 17:45. El domingo no abrá funciones de cine por la presentación del espectáculo musical "El fantástico mundo", a cargo de la Escuela Municipal de Música Remo Pignoni, en el marco de Tochi Rafaela por los festejos del Mes del niño.

"Re loca" (Argentina, 2018) / Dirección: Martino Zaidelis / Elenco: Natalia Oreiro, Diego Torres, Fernán Mirás, Gimena Accardi. / Duración: 64 minutos / Género: Comedia / Calificación: Apta para mayores de 16 años.

Sinopsis: Taxistas, vecinos molestos, jefes dictatoriales, familiares egoístas, suegras, ex parejas, maridos vagos? Toda esa gente que día a día te enloquece. ¿Y si pudieras mandarlos al carajo? Un suceso inexplicable va a lograr que Pilar finalmente pueda hacer eso que todos soñamos pero no nos animamos a llevar adelante. Claro que liberarse de todas esas cosas que nos molestan no va a ser tan sencillo.

Podrá verse en el marco de Espacio INCAA desde el viernes 3 al martes 7 de agosto a las 19:45, excepto el domingo 5. La entrada general tiene un valor de $40 y descuento a jubilados, estudiantes y bomberos voluntarios: $20.

"Cuando ellas quieren" (Estados Unidos, 2018) / Dirección: Bill Holderman / Reparto: Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Alicia Silverstone, Richard Dreyfuss / Duración: 104 minutos / Género: Comedia / Calificación: Apta para mayores de 13 años.

Sinopsis: Cuatro amigas de toda la vida integran un Club de Lectura para hablar de un libro cada mes. Diane acaba de perder a su marido tras 40 años de matrimonio; Vivian disfruta de los hombres sin comprometerse con ninguno; Sharon aún no ha superado el divorcio que sufrió hace veinte años y Carol vive sumida en un matrimonio disfuncional. Cuando deciden escoger 50 sombras de Grey como libro del mes, la vida de las cuatro se pondrá patas arriba, surgiendo situaciones escandalosas e hilarantes a medida que avanzan en su lectura.

Podrá verse desde el viernes 3 al martes 7 de agosto a las 21:30, subtitulada, excepto el domingo 5. La entrada general tiene un valor de $90.

"Ant-Man y la avispa" (Estados Unidos, 2018) / Dirección: Peyton Reed / Reparto: Paul Rudd, Evangeline Lilly / Duración: 118 minutos / Género: Aventuras, Acción / Calificación: Apta para mayores de 13 años.

Sinopsis: Mientras Scott Lang intenta encontrar el equilibrio entre ser un superhéroe y padre, Hope van Dyne y el Dr Hank Pym le presentan una nueva misión que encontrará a Ant-Man peleando junto a The Wasp para descubrir secretos de sus pasados.

Podrá verse desde el viernes 3 al martes 7 de agosto a las 17:45, doblada y en 3D, excepto el domingo 5. La entrada general tiene un valor de $100.