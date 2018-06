​​Autopista: la provincia instalará un sistema de control de tránsito inteligente

El gobierno provincial, a través de Vial Santa Fe –fideicomiso público que administra la autopista– abrió el viernes en la sede de Rosario del Ministerio de Infraestructura y Transporte los sobres de las ofertas correspondientes a la licitación del Sistema de Control de Tránsito Inteligente (ITS) para la Autopista Brigadier López. Se presentaron 3 oferentes para la instalación de esta tecnología que permitirá monitorear la traza en tiempo real durante las 24 horas del día para fortalecer la seguridad vial, y que demanda una inversión de 180 millones de pesos.



El ministro de Infraestructura y Transporte, José León Garibay, expresó: "Cuando el gobierno provincial asumió el desafío de administrar la Autopista Rosario-Santa Fe, lo hicimos privilegiando dos aspectos: sumar obras de infraestructura y mejorar el servicio al usuario". Además resaltó que la inversión en infraestructura "es un eje de gestión del gobierno provincial", y que la misma "mejora la calidad de vida de los santafesinos".

El equipamiento ITS permitirá que los operadores de la autopista cuenten con una efectiva herramienta para conocer el estado de circulación y proceder a la atención de eventos. Dicha iniciativa brindará, a su vez, mayor seguridad para los usuarios.



Por su parte, el administrador de Vialidad provincial, Ing. Pablo Seghezzo, manifestó: "Estamos transformando nuestra autopista. Con una inversión de más de 750 millones de pesos, estamos reconstruyendo 100 kilómetros de la traza con concreto asfáltico de última tecnología", y añadió que la incorporación del ITS "es otro paso para convertir este corredor vial en una vía moderna y segura, tal como lo pide nuestro gobernador Miguel Lifschitz".



En el acto licitatorio, el gerente de Vial Santa Fe, Ing. Luis Peresutti, destacó la presencia de los representantes de municipios y comunas que atraviesan la traza e indicó: "Este proyecto, junto a las obras realizadas por la Provincia, es el más importante que se llevará a cabo en la autopista, ya que permitirá monitorear el corredor en tiempo real, las 24 horas del día".



Asimismo, el gerente del fideicomiso público que administra la AP01, explicó que la instalación del ITS "brindará a responsables de seguridad vial y usuarios mayor control y conocimiento sobre el terreno, convirtiendo a la traza que une Rosario con Santa Fe en la primera autopista inteligente del país".

En el acto, realizado en la sede Rosario del Ministerio de Infraestructura y Transporte, se conocieron las ofertas para este sistema de control de tránsito inteligente, donde se presentaron 3 empresas: American Traffic S.A., Dinalight S.R.L. y Kapsch Trafficcom Transportation Argentina S.A. Luego de la revisión de la documentación técnica, legal y financiera, se procederá a la apertura de las propuestas económicas donde se conocerán las cotizaciones de las empresas para llevar a cabo estos trabajos.



Sistema ITS



Propone siete aspectos de importancia para desarrollar eficazmente la gestión de seguridad vial en la autopista Rosario-Santa Fe: Estación de toma de datos por radar (ETDR), Paneles de Mensajería Variable (PMV), Estaciones de Pesaje Dinámico (EPD), Estación Meteorológica Automáticas (EMA), Monitoreo por video, Sistema de Gestión y Control Integrado de Tránsito, Nodos de Servicio de Red.



Las ETDR son equipos basados en tecnología radar para medir velocidad y flujo de vehículos en cada carril mientras que los paneles de mensajería variable tienen la misión de advertir, regular, informar y guiar a los usuarios sobre las condiciones variables o circunstanciales tales como tráfico, meteorología, obras, medidas de seguridad, etc.



Asimismo, el pesaje dinámico facilita la tarea de preselección de las balanzas físicas. Además, las estaciones meteorológicas contemplan sensores de niebla en diferentes puntos de las autopistas y de la zona de influencia.



Los datos registrados serán enviados al Centro de Control para obtener en tiempo real las condiciones climáticas de la autopista y de la zona de influencia en las secciones de monitoreo.



A esto se suma el monitoreo por video cuyas señales emitidas por cada cámara serán enviadas al Centro de Control. La clave del sistema es la efectiva visualización de la mayor parte de la traza con el fin de desarrollar acciones de seguridad vial con rapidez.



Por último, el control integrado de tránsito procesará la información que se registra en todos los equipos electrónicos (PMV, EMA, EPD, ETD, etc.) distribuidos sobre la autopista, mientras que los nodos de servicios comunicarán todos los equipos de ITS (EMA, PMV, ETDR, etc.) con el Sistema de Gestión Integral de Tránsito.

Fuente: Uno Santa Fe